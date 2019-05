„Avem taxă fixă și se respectă contractul pe salubrizare”

• declară Toma Ciolacu, edilul comunei Stroești

Autoritățile publice locale din Stroești, în frunte cu edilul Toma Ciolacu, nu se pot plânge de operatorul cu care au încheiat contract pentru ridicarea gunoiului. Potrivit declarației primarului Ciolacu, gunoiul este colectat: „În urmă cu doi ani de zile, printr-o hotărâre a Consiliului Local Stroești s-a stabilit o taxă fixă pentru colectarea deșeurilor. Astfel, toți cetățenii să poată plăti gunoiul. Acum, am înțeles că se va plăti în funcție de cantitatea de gunoi colectată, pe kilogram. Ce pot să spun? Taxa pe gunoi e una mică, 6 lei/persoană. Am luat în calcul și faptul că, într-o gospodărie, să se plătească gunoiul până la trei membri din familie. Dacă, spre exemplu, sunt cinci, vor plăti doar trei”.

Taxa pe gunoi se achită de cetățeni la casieria primăriei, în momentul prezentării pentru plata impozitului. În primele trei luni din an, aproximativ 40% din localnici și-au achitat dările către stat.

Anul acesta, bugetul Primăriei Stroești este mai mare față de cel din 2018, dar trebuie ținut cont și de faptul că au crescut și cheltuielile, inclusiv cele cu salariile angajaților.

