Aurelian Pavelescu – vâlceanul preferat al propagandei rusești în România

• alianța PNȚCD-ului cu PSD l-a transformat pe acesta într-un erou pentru oficiosul Moscovei

Recentul anunț al alianței dintre PNȚCD și PSD a șocat multă lume. Apropierea dintre partidul lui Iuliu Maniu și Corneliu Coposu cu cel al lui Ion Iliescu și Liviu Dragnea nu a fost însă un gest brusc. Intrată sub conducerea vâlceanului Aurelian Pavelescu, gruparea democrației creștine din România s-a îndepărtat constant de vechii săi aliați de dreapta iar pozițiile liderului în spațiul virtual au confirmat permanent noua linie. În fapt, avocatul Aurelian Pavelescu este un vehement contestatar al Uniunii Europene iar radicalismul său este într-o evidentă tangență cu cel al PSD-ului. Pozițiile sale au atras atenția și admirația propagandei rusești din România. Da! Dacă nu știați, chiar există o astfel de propagandă. Una pe față, asumată și finanțată de la Kremlin și care zi de zi postează articole sub numele de „Sputnik”.

În acest spațiu, Pavelescu este vâlceanul cu cea mai mare apreciere pentru modul cum se exprimă și acționează ca și lider al PNȚCD. Și cum s-ar putea altfel când ajungi să ceri arestarea comisarului european pentru justiție, Vera Jourova: “Vera Jurova trebuie să plece! Este nevoie de o moțiune care să o elimine din fruntea Comisiei! Pentru inițiativa ei ar fi oportună și o Plângere penală, pentru ABUZ IN SERVICIU: după legea română ar trebui să fie arestată preventiv, date fiind uriașele prejudicii economice aduse României prin acțiunea sa! Să probeze ce-a spus sau LA PUȘCĂRIE! Dar nu oriunde, ci cu vreo 40 de femei în camera, după ritualicul popas cu șobolanii la arestul Central!”.

Pentru efortul său, Pavelescu își primește și răsplata. În cuvinte : „Fără nici un dubiu afirm că omul politic, avocatul și omul de cultură Aurelian Pavelescu a reușit mutarea politică a anului. Când toată lumea considera efortul său de a salva PNȚCD drept inutil, un demers iluzoriu, Aurelian Pavelescu a făcut o alianță politică de succes, asociindu-se cu cel mai puternic și mai stabil partid politic, PSD.(…) Acum, Aurelian Pavelescu revine în forță, mai ales prin prezența în emisiunile principale politice, unde cultura sa vasta și elocința deosebită fac diferența și readuc un mod de exprimare politică uitat, din păcate. Aurelian Pavelescu a început, recent, o nouă manevră extrem de îndrăzneață, pe care a numit-o ”război cu PNL, partidul torționarilor”. Este o referire la susținerea lui Augustin Lazăr de către PNL, dar și o referire istorică foarte corectă la episoade urâte din trecutul istoric al liberalilor. (…) Național Țărăniștii au dat cea mai mare jertfă la schimbarea vremurilor, iar Pavelescu le cinstește acestora memoria. (…) Lovitura contra PNL este directă și plasată pe două planuri – subordonarea față de un sistem autoritar, bazat pe legături oculte, dar și preluarea unui mesaj ”neo-marxist”, în esență ateist, anti-naționalist și negaționist. (…) Aurelian Pavelescu va țâșni pe culoarul creat, mai ales că terenul este propice și motivația alianței cu PSD foarte corectă: bătălia pentru valorile tradiționale – familia, credința, naționalismul cult – precum și apărarea în fața preluării României de servicii secrete și de către străinătate. Mai rămâne problema monarhiei, PNȚCD fiind prin esență monarhist – dar e de menționat că și Coaliția s-a manifestat cu profund respect față de Casa Regală. Deci, un alt loc comun celor două partide – chiar trei, adăugând și ALDE-Tăriceanu – pe care inteligentul președinte al PNȚCD poate ridica o construcție frumoasă.”

Cine este Aurelian Pavelescu?

Aurelian Pavelescu s-a născut la 20 octombrie 1964, în comuna Lădești, județul Vâlcea. Studii, titluri științifice: Facultatea de Filologie (Litere), Universitatea din București (1989), Facultatea de Drept, Universitatea din București (1997).

Activitate profesională: profesor Liceul nr.1 Râmnicu Vâlcea (1989), asistent universitar, Academia de Teatru și Film București (1990-1997), avocat, Societatea Civilă de Avocați “Pavelescu și asociații” (1997-2004).

Activitate politică: membru PNL (1990-1992), membru Partidul Dreapta Națională (1993-1996) din 1994 președinte, membru PD, membru în Biroul Permanent Național (2004-2005), deputat PD în Parlamentul României ( 2004), membru PIN, vicepreședinte (2005), deputat independent și vicepreședinte al PNTCD din 2006

În legislatura 2004-2008, Aurelian Pavelescu a fost ales pe listele PD iar din februarie 2005 a devenit deputat neafiliat. În 2007, a fost ales prim-vicepreședinte, iar din 2010 a fost ales președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin-Democrat.

Cine este Sputnik și ce vrea?

Rusia a anunţat ,pe 10 noiembrie 2014, lansarea unui nou serviciu multimedia internaţional, „Sputnik”, finanţat de stat, care are drept obiectiv să lupte împotriva “propagandei agresive” a Occidentului şi să ofere o “interpre­tare alternativă” evenimentelor din lume. Grupul media „Sputnik” face parte din „Rossiya Segodnya”, care, în 2013, a încorporat agenţia de presă de stat „RIA Novosti” şi reţeaua de radio „Voice of Russia”.

Reţeaua de radio „Sputnik” operează în 30 de limbi străine din anul 2015 și transmite peste 800 de ore de conţinut pe zi care este produs în 130 de oraşe din 34 de ţări din lume. „Sputnik News” are centre regionale în capitale majore, precum Beijing, Washington şi Cairo, dar şi birouri în diferite alte oraşe din lume, precum Berlin, Londra, Paris, Kiev, Istanbul, dar şi Bucureşti şi Chişinău.

La finele anului trecut, Sputnik a propus-o pe premierul Viorica Dăncilă pentru titlul de „Omul Politic Român al Anului Centenarului”. Pentru că a vorbit, recent, la telefon cu vicepreșe­dintele SUA, Mike Pence, aceeași publicație aprecia: „Este un nou succes diplomatic al premierului, care mai face astfel un pas spre ceea ce Sputnik a anunțat în repetate rânduri: Viorica Dăncilă este nu numai omul politic al momentului, dar și cel mai probabil candidat la președinție”.