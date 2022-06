Au rămas câteva zile până la CONCURSUL DE HARD ENDURO organizat în Băile Olănești

Așa după cum v-am anunțat și într-un alt număr al ziarului nostru, în data de 11 iunie 2022, în parteneriat cu Federația Română de Motociclism și Clubul FreeBikeTeam Vâlcea, Primăria Orașului Băile Olănești va organiza concursul intitulat „Hard Enduro Olănești (HEO 2022)”.

„Este un concurs sportiv de hard enduro derulat sub egida FRM, deschis pentru toate categoriile de sportivi. Acesta are la bază evenimente de caritate în cadrul Asociațiilor Umanitare A.S Copii fără copilărie și Centrul Terapeutic Prietenii Anastasiei. Acest eveniment sportiv nu percepe taxa de participare”, au anunțat organizatorii.

Programul competiției

• ora 08.00-11.00 prezentare la cortul de înscriere pentru declarații, formulare și atașare numere de concurs. Persoanele care nu se prezintă la înscriere vor lua start-ul după ce ultimii concurenți au plecat

• 11.00 Briefing

• 11.10 Aliniere start

• 11.20 Start Clasa Experți

• 11.30 Start Clasa Hobby / Girls

• 16.00 Închidere Traseu

• 17.00 Premiere câștigători

• 18.00 Party în aer liber în zona de finish! (Mâncare la tuci și muzică)

Plecarea la start va avea loc din centrul orașului prin obstacole artificiale montate pe Aleea Trandafirilor. Zona de finish va fi pe terenul de fotbal de la Tisa.

Organizatorii concursului: Primăria Băile Olănești în parteneriat cu FreeBikeTeam, Obștea Cheia, Obștea Olănești, Fondul de vânătoare Brai și Ocolul Silvic.