Astăzi, Ministrul Dezvoltării, față-n față cu primarii Vâlcii: „DAR EU, ACUM… CE SĂ VĂ FAC?!”

Cseke Atilla a avut o prestație cel mult opacă în fața întrebărilor și solicitărilor din partea edililor județului

Joi dimineață (8 iulie 2021), de la ora 10.00, sala mare de spectacole a Teatrului „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea a găzduit întâlnirea ministrului Dezvoltării cu mare parte dintre aleșii județului. După un monolog de aproape o oră și 20 minute, Cseke Atilla a trebuit să dea și răspunsuri celor care i-au ascultat pledoaria transpirați în sala fără aer condiționat a celui mai mare teatru al Vâlcii!

Printre problemele ridicate de primarii vâlceni au fost: contractele depuse pe Fondul Național de Investiții, dosarele la Compania Națională de Investiții, localitățile introduse în MasterPlan în 2014 și scoase în 2020, cadastrarea comunelor, fondurile pentru situațiile de urgență, cofinanțările pentru proiecte.

Iată câteva dintre replicile ministrului Cseke: „Pe FDI, noi am rezolvat… ca să plătim ce aveam de plătit. Datorită unei noțiuni discutabile, care din punct de vedere financiar, nu ne-a permis anul trecut și anul acesta să plătim… o să plătim aceste sume, dar… pe Ordonanța 1/2020, termenul lucrărilor efectuate era 9 ianuarie 2020 și pe acelea o să le plătim. N-o să ne coste puțin… o să luăm noi banii din altă parte, tot din bugetul Ministerului Dezvoltării. Am găsit o soluție ca să plătim că totuși a trecut un an și ceva… Dacă s-au efectuat lucrări în plus… nu pot să vă dau astăzi o soluție! Dacă s-au oprit lucrările, în momentul în care există o altă oportunitate de finanțare, nu e nici un impediment să depuneți acolo. Pentru noi era important ca să putem plăti aceste facturi… Expiră avizele și autorizațiile dumneavoastră de construcții? Da, am înțeles… dar eu, acum… ce să vă fac?! Pe PNRR, noi ne-am asumat niște reforme, dumneavoastră o să luați banii fără cofinanțare, nu trebuie să faceți nimic! Ministerul și-a asumat niște reforme, legi și așa mai departe în numele statului, evident, la Comisia Europeană pentru ca primăriile să ia banii ăia… fără cofinanțare… adică, chiar încercăm să facem… acum, toate de pe o zi pe alta, nu pot să vă promit și nici… că nu sunt tipul de om”.

„În ce privește Master Planul, pot să vă emit o părere, dar n-aș vrea… că nu e la mine. Adică, nu este un program de noi și… eu, de obicei, nu… nu mă bag peste alții, nici nu toate informațiile și nici nu pot să emit, din punct de vedere oficial, ceva…”.

„În ce privește cadastrul, aveți dreptate, pe POR. Noi am obținut în această primăvară o creștere a plafonului de două ori și jumătate de la Comisia Europeană. Eu recunosc că nu în toate situațiile rezolvă problema… că depinde și de zona geografică, depinde dificultatea zonei, a imobilelor, și așa mai departe. Unde situația este mai ușor juridic, sigur că firmele vin mai mult. Unde-s dificultăți și muncă mai mare… așa-i pe la noi! Toată lumea vrea ieftin, repede și așa mai departe. O să mi facem o evaluare națională la toamnă, să vedem unde stăm și o să mai cerem încă o derogare, dacă vreți, de la Comisia Europeană…” .

„La CNI merge-ncet…? La CNI se întâmplă așa: pe cifre și pe investiții va fi o creștere a numărului de proceduri și obiectivelor de investiții aprobate cu 70%, anul acesta! Față de anul trecut… Cu același număr de angajați. Respectiv, patru sunt în plus la achiziții! Le-am aprobat să se mute într-un sediu nou pentru că cine a fost p-acolo… știe: ăla e un bloc de locuințe, ăla e impropriu complet! Sediul este contractat, eu sper că-ntr-o lună, două… reușesc să se mute acolo. Au dat drumul la angajări, vrem s-angajăm vreo 150 oameni în plus pentru că a crescut volumul și rulajul este mult mai mare. Într-un fel, e bine că CNI-ul a câștigat o anumită prestanță pe zona asta de construcții dar categoric trebuie s-angajăm oameni!”.

„Despre cofinanțare, sper să reușim să deblocăm această Ordonanță legat de Fondul de Împrumuturi prin Trezorerie care vă dă posibilitatea să luați banii pe cofinanțare pe proiecte europene și naționale. Va fi dobânda mai redusă decât la bănci…”.