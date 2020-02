Asociația Colegiul Pacienților va avea sucursală in Vâlcea Joi, 20 februarie, marea deschidere

Joi, in Sala Mică a Teatrului Anton Pann din Râmnic, cu incepere de la ora 14.00, va avea loc deschiderea sucrursalei Vâlcea a Colegiului Pacienților. Vor fi prezentate proiectele la nivel național și internațional, dar și intențiile acestei asociații. Evenimentul se adresează tuturor cetățenilor interesați de sistemul medical, precum și tuturor profesioniștilor din sănătate, reprezentanțiilor din sector public și privat. Asociația Colegiul Pacienților a fost fondată in anul 2015 și iși propune să fie o prezență activă in societate. Președintele Asociației Colegiul Pacienților – sucursala Vâlcea este Andreea Lobonțiu.