Aritmetica Mentală, un mod de a-ți recalibra creierul

Într-o lume tributară tehnologiei și diferitelor tipuri de dispozitive, e ușor să-ți obișnuiești creierul să fie leneș când e vorba de a face calcule mentale. Am putea crede că existența calculatoarelor, ușurința folosirii și răspândirea lor, elimină nevoia utilizării calcului mental ca și deprindere de viață. Dimpotrivă, importanța calculelor scrise se diminuează, iar agilitatea mentală câștigă din ce în ce mai mult teren. Capacitatea de a vedea numerele și operațiile matematice cu ochii minții nu numai că duce la un calcul mental rapid, ci dezvoltă, de asemenea, un întreg lanț de abilitați cognitive.

Experții în educație au adaptat metoda clasică de calcul rapid cu abacul pentru copiii moderni și au introdus în procesul de învățare sisteme de recompensă și GAMEFICAREA. Astfel a apărut metodologia SmartyKids. Ajunsă și în România în 2019, această metodologie include cele mai bune practici verificate de predare la nivel mondial în domeniul aritmeticii mentale. Aritmetica mentală predata în centrele educaționale SmartyKids este o metodă de dezvoltare armonioasă a copilului, având la bază tehnica de calcul cu abacul și practicarea calculului oral rapid.

În timpul cursurilor, activitatea creierului se intensifică datorită lucrului simultan al celor două emisfere atunci când copiii calculează, proces extrem de important pentru dezvoltarea armonioasă a acestora. În lume există 30 de centre SmartyKids în care peste 15.000 de cursanți învață aritmetica mentală.

De ce „SmartyKids” este cel mai bun în aritmetica mentală?

METODOLOGIA” SMARTYKIDS”

Metodologia include cele mai bune practici verificate de predare la nivel mondial în domeniul aritmeticii mentale.

FORMAT GAMIFICAT

În cadrul lecțiilor de aritmetică mentală, facem procesul de învățare atât de fascinant încât copilul să fie pe deplin angajat în joc.

ECHIPĂ DE EXPERȚI

Toți profesorii SmartyKids au fost instruiți și atestați de sediul central al companiei.

STUDII

Orele de aritmetică urmăresc și evaluarea și sprijinirea procesul de dezvoltare a funcțiilor cognitive la copil.

AUTOMATIZAREA

Orele de aritmetică mentală se desfășoară cu succes în cadrul unui sistem comod de cabinete personale pentru elevi și profesori.

PERSONALIZAREA

Profesorii SmartyKids nu pun toți copii sub un numitor comun, așa că pentru fiecare copil este elaborat un plan individual de învățare.

SmartyKids nu este doar o școală, ci cel mai modern centru de învățare și divertisment de aritmetică mentală pe teritoriul României. Nu există lecții standard, plictisitoare și metode banale care transformă copiii luminoși și creativi într-o „masa gri”, ci un mod interactiv, antrenant și calat pe nevoile individuale ale copilului.

Procesul de dezvoltare a copilului este structurat pe 6 module:

Modul S cu o durată de 3 luni care își propune să îi familiarizeze pe copii cu abacul, cu componentele acestuia și cu regulile de utilizare. La sfârșitul celor 3 luni, copiii vor înțelege cum să adune și să scadă corect pe abac și își vor dezvolta abilitățile motorii: scrierea de mână, lucrul cu obiecte mici. Tot acum apar primele semne de îmbunătățire a succesului la școală.

Următorul modul, modul M, are aceeași durată de 3 luni și este menit a crea rutine de calcul cu abacul și calcul mental precum și, studierea formulelor de calcul. Ca rezultat, copilul începe să socotească cu ajutorul formulelor, iar memoria și concentrarea se îmbunătățesc simțitor.

În modulul A, cu durata de 5-6 luni, se produce automatizarea adunării și scăderii. În consecință, imaginația și memoria fotografică se dezvoltă fenomenal, copiii devenind mai rapizi și mai încrezători în calculele mentale.

Următorul modul, modul R, poate să dureze fie 3 luni, dacă copilul cunoaște înmulțirea, fie 6 luni în cazul în care nu este familiar cu aceasta. Pregătirea pentru înmulțirea cu abacul va duce la realizarea de calcul mintal fulgerător, înțelegerea principiului tablei înmulțirii și efectuarea de operații. Capacitatea de gândire analitică a copilului crește considerabil.

Împărțirea cu abacul se întâmplă în modul T, cu o durată de 3 luni. În acest stadiu, copilul are nevoie de un timp foarte scurt pentru a rezolva orice tip de exercițiu de aritmetică la școală. Mulți copii ocupă locuri de cinste la olimpiade.

Ultimul modul, modul Y are o durată de 5-6 luni și înseamnă complexitatea abacului. Copilul va putea rezolva orice tip de exercițiu, sarcină, nu doar la școală dar și în viața de zi cu zi. Se va remarca tendința de a deveni lider și va fi capabil să-și expună și să-și argumenteze punctul de vedere. Rezultatele la școală continuă să se îmbunătățească la toate materiile.

În cadrul orelor de aritmetică se dezvolta nivelul de concentrare și abilitatea de ascultare, iar încrederea în sine a copiilor este impulsionată de rezolvarea rapidă a calculelor fie pe abac, fie mental. Prin folosirea dispozitivelor și expunerea la media socială, copiii primesc informații fragmentate pe care nu reușesc să le lege în mod logic, fiind conștienți de structura și organizarea lor. Prin antrenament zilnic cu abacul sau mental, copiii reușesc treptat să înșiruiască aceste bucăți de informații într-un mod rațional și creativ.

Este important de știut că aritmetica mentală are aplicabilitate în viața de zi cu zi și este complementară dezvoltării academice.

Dacă ești interesat ne poți contacta în Râmnicu Vâlcea, Strada Carol I, Nr. 34, Bloc Petrol, pe email ramnicu-valcea@smarty-kids.ro , facebook ori direct pe pagina noastră de web smarty-kids.ro/centrul-smartykids-valcea