ARHIEPISCOPIA ÎI OMAGIAZĂ pe doi dintre cei mai mari cântăreți români ai secolului XX

Spectacolul dedicat lor se intitulează „În cinstea celor ce-au plecat” Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Formația vocal instrumentală „Arheon” va susține Spectacolul „În cinstea celor ce-au plecat”, eveniment organizat in memoriam Mihaela Runceanu și Aurelian Andreescu. Spectacolul susținut de soprana Monica Valentina Scurtu împreună cu părintele Siluan Dumitru Scurtu și George Ciprian Niță, cu participarea actorului Gabriel Popescu de la Teatrul „Ariel” din Râmnicu Vâlcea, se va desfășura luni, 14 noiembrie 2022, începând cu ora 18.00, la Sala „Gherasim Arhiepiscopul” din cadrul Așezământului „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul”.

