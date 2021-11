ANUNȚ OFICIAL! Contractul pentru secțiunea Tigveni – Curtea de Argeş a fost semnat

Secțiunea 4 din autostrada Pitești – Sibiu, cea mai dificilă și cea mai scumpă porțiune, are deja o întârziere de doi ani

„Luni, 15 noiembrie 2021, a fost semnat contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii 4 (Tigveni- Curtea de Argeş) a autostrăzii Piteşti – Sibiu. Semnarea acestui contract a fost întârziată mai bine de doi ani de numeroase contestaţii. Lucrarea pe secţiunea 4 are o lungime de 9, 86 km şi vor fi realizate 12 poduri şi pasaje, dar şi un tunel de 1.350 de metri. Autostrada Sibiu-Piteşti are o importanţă foarte mare în desfăşurarea traficului pe direcţia coridorului IV Pan European. În calitate de ministru interimar al Transporturilor, am transmis constructorului faptul că este foarte important ca această lucrare să fie terminată în termenul stabilit prin contract, dar am şi reiterat faptul că se poate baza pe sprijinul ministerului”, sună mesajul mult așteptat dinspre Ministerul Transporturilor, de acolo de unde „interimarul” Dan Vîlceanu a transmis luni vestea pe o rețea socială.

Această secțiune ar trebui să fie gata peste 60 de luni!

Valoarea contractului este de 1,6 miliarde de lei fără TVA, iar durata este de 60 de luni, din care 16 luni reprezintă perioada de proiectare și 44 luni perioada de execuție a lucrărilor.

CNAIR a lansat pe 9 martie 2019 licitaţia de „Proiectare și execuție Autostrada Pitești – Sibiu, Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș”, în lungime de 9,86 km, din care 1,35 km aferenți tunelului Momâia.

Autostrada Pitești – Sibiu va avea o lungime totală de 122 kilometri. Este împărțită în cinci secțiuni și va lega Centrul și Vestul României de rețeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Pan-European.

