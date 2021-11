ALCOOLUL s-a urcat iar la volan

Zilele trecute, polițiștii rutieri din Vâlcea au depistat, în trafic, doi bărbați care conduceau sub influența băuturilor alcoolice.

Una dintre aceste situații a fost înregistrată la data de 21 noiembrie 2021, în jurul orei 01.20. Atunci, polițiștii din Brezoi au depistat un bărbat, domiciliat în comuna Malaia, în timp ce conducea un autovehicul pe Drumul Național 7A (pe raza orașului Brezoi), aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

„În urma verificărilor efectuate cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,55 mg alcool pur în aerul expirat. Ulterior, conducătorul auto fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea unor mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ne-au anunțat polițiștii vâlceni.

O situație similară a fost descoperită în Râmnicu Vâlcea, pe strada Maior V. Popescu (în apropierea gării CFR). Și în cazul acelui șofer prins la volan sub influența băuturilor alcoolice a fost întocmit dosar penal.

Sursă foto: Arhivă

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea