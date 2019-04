Ai datorie sub 100 lei la Fisc? Ai scăpat!

În urmă cu ceva vreme, Agenția Națională de Adminis­trare Fiscală a dat ordinul prin care mulți români scapă de poprirea conturilor. Este vorba de persoanele fizice cu datorii de sub 100 de lei, care nu vor mai avea conturile poprite. Totodată, anumite firme vor scăpa de această „pedeap­să”. Astfel, în data de 21 martie a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte admi­nistrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită şi pentru modi­ficarea Procedurii privind stabi­lirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nede­clarare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015, în baza căruia la Capitolul 3 a fost reglementată o procedură pri­vind emiterea şi comunicarea unor acte de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale / bugetare sub o anumită limită.