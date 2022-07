Acum:

ACCIDENT GRAV într-o comună din Vâlcea!

Ziua de vineri, 22 iulie 2022, s-a dovedit nu numai ghinionistă, ci de-a dreptul tragică pentru tractoriștii din Vâlcea. Dacă la orele dimineții, un bărbat din comuna Stroești, în vârstă de 55 de ani, a decedat după ce a fost prins sub un tractor, iată că necazul a lovit vreo 11 ore mai târziu, într-o altă comună din Vâlcea. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea ne-au comunicat, în jurul orei 21.30, informații despre producerea unui alt accident grav al cărui nefericit protagonist a fost tot un tractorist!

S-a întâmplat în satul Viișoara al comunei Frâncești, acolo un tractorist a fost prins sub utilajul agricol pe care îl conducea. Angajații ISU Vâlcea s-au deplasat la fața locului cu un echipaj de Descarcerare grea cu trei subofițeri de la Râmnicu Vâlcea și cu un autovehicul de stingere cu apă și spumă (ASAS) cu modul de la Bunești cu patru subofițeri. La locul accidentului a ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Vâlcea cu o ambulanță tip B, precum și un echipaj de Poliție.

Din păcate, în pofida acestui personal numeros care a fost mobilizat în cazul accidentului produs în Frâncești, viața bărbatului care conducea utilajul agricol nu a mai putut fi salvată. După ce a fost scos de sub tractor, au fost aplicate manevre de resuscitare, însă fără rezultat. Decesul bărbatului a fost constatat de către către medicul care s-a deplasat la locul accidentului împreună cu ambulanța Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea. Condoleanțe!

• Material realizat cu sprijinul ISU Vâlcea