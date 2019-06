Accident pe raza comunei Bunești

Tot in această dimineață, in comuna Bunești, a avut loc un alt accident. Un autoturism de teren a intrat in coliziune cu un stâlp. Șoferul a fost incarcerat. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Victima a fost extrasă și preluată de echipajul SMURD și medicul de pe ambulanță, fiind transportată la spital. Este conștientă .și cooperantă.

