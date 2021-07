500 DE OASPEȚI s-au bucurat de o experiență #PesteAşteptări, la Evadare în #DealuMare ediția a II-a

A doua ediție a Evadării în Dealu Mare, desfăşurată în weekendul 26-27 iunie, a strâns din nou împreună iubitorii vinului şi poveştilor din spatele lui. Cele 12 crame din zonă, membre în Asociaţia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare, au fost şi de data aceasta gazde #PesteAşteptări şi şi-au servit oaspeţii cu vinuri bune, preparate culinare asortate la acestea, muzică, focuri de tabără, voie bună şi o mulţime de surprize.

Proximitate, diversitate, calitate în „patria vinurilor roşii”

Proximitate, diversitate, calitate – au fost cuvintele-cheie sub semnul cărora a stat Evadarea în Dealu Mare – Ediţia a II-a. La doar o oră de Bucureşti, împărțite pe patru trasee accesibile, apropiate unele de altele, cramele din zonă oferă diversitate şi calitate, atât în privința vinurilor din portofoliu şi a filosofiei, cât și a dimensiunilor (de la crame boutique până la crame foarte mari). Atributul diversitate se regăsește și în alte dimensiuni ale experieței propuse, independent de vin: locaţiile, peisajele, oamenii şi experienţele care îi aşteaptă pe cei care le trec pragul sunt #PesteAșteptări și satisfac chiar și cele mai exigente gusturi.

Valoarea turistică oenologică a regiunii este incontestabilă, iar evenimentul îşi propune să o pună în valoare şi să promoveze brandul de ţară prin intermediul uneia dintre comorile patrimoniului nostru naţional, vinul. Turismul vinicol consolidează prestigiul regiunii Dealu Mare, iar numărul mai mult decât dublu de vizitatori față de ediția 2020, demonstrează clar interesul publicului de a cunoaşte vinul şi pe creatorii lui.

12 crame, aproximativ 500 de participanţi şi peste 60 de vinuri degustate

Aproximativ 500 de oaspeţi au degustat peste 60 de vinuri, de la etichete consacrate, disponibile în magazine şi wine shop-uri, până la probe de tanc şi vinuri noi, care urmează să fie lansate pe piaţă. Anul acesta, gazde în cele două zile au fost cramele Apogeum, Aurelia Vişinescu, Budureasca, Dagon Clan, Davino, Domeniul Aristiței, Gramofon Wine, Lacerta Winery, Licorna Winehouse, SERVE, The Iconic Estate, Vitis Metamorfosis.

La prima ediţie, desfăşurată în contextul unor măsuri restrictive mult mai dure decât anul acesta, au participat peste 200 de persoane. La ambele ediţii, organizatorii au avut grijă să fie respectate toate regulile necesare pentru ca siguranţa şi sănătatea celor prezenţi să nu fie puse în pericol.

Biletele au fost disponibile exclusiv pe platforma IaBilet.ro, iar cei doritori au avut la dispoziţie patru trasee, cu câte trei crame pe fiecare traseu. Pentru a parcurge cei 80 de kilometri de la Bucureşti până în patria vinurilor roşii, au existat două tipuri de bilete – cu transport inclus, cu autocarul din Piaţa Victoriei (260 de lei) sau cu transport pe cont propriu (200 de lei).

Cramele au fost împărţite pe trasee denumite reprezentativ: New Entry (Traseu 1) – Gramofon Wine, Dagon, Domeniul Aristiței, Clasic (Traseu 2) – SERVE, Viile Metamorfosis, Davino, Clasic with a Modern Twist (Traseu 3) – Budureasca, Apogeum, Licorna Winehouse şi Treasures of the East (Traseu 4) – The Iconic Estate, Aurelia Vișinescu Wines, Lacerta Winery. Traseele au fost gândite astfel încât invitaţii să se bucure de o experienţă complexă şi completă din toate punctele de vedere, indiferent de opţiunea aleasă.

Harta interactivă vă poate face „ambasador onorific al regiunii viticole Dealu Mare!”

O noutate a ediţiei a constituit-o harta regiunii, pe care au primit-o toţi participanţii, atât în format electronic, cât şi tipărită. Harta conţine informaţii utile despre cramele de pe trasee, care să îi ajute pe cei care au ajuns la ele să înţeleagă mai bine zona.

Cea tipărită a fost dăruită tuturor ca suvenir şi are şi o componentă interactivă – cei care obţin pe ea semnături de la reprezentanţii tuturor cramelor vor primi, în cadrul unui eveniment organizat în ajunul Zilei Naţionale a Gastronomiei şi Vinurilor din România, titlul de Ambasador Onorific al Regiunii Viticole Dealu Mare.

Ce spun participanții?

„Am avut o experiență deosebită! Felicitări pentru ceea ce faceți, m-ați făcut să fiu mândră că sunt români care arată ce locuri deosebite avem așa de aproape de noi! Aș vrea să știu când mai au loc astfel de evenimente! Felicitări!”

„A fost o experiență de neuitat: oameni faini, vin bun, gazde primitoare, super organizare!”

„Vrem ediția a III-a cu must și pastramă!”

Weekend-ul 2-3 octombrie vine cu surprize pentru iubitorii de vin şi gastronomie românească!

În weekendul în care vom sărbători Ziua Naţională a Gastronomiei şi Vinurilor din România (2-3 octombrie), organizatorii pregătesc publicului noi surprize. Pentru a fi primii care află detalii despre acestea, pregătiți-vă costumele populare și urmăriţi site-urile şi paginile oficiale de Facebook ale Vinul.ro şi Asociaţia Dealu Mare sau abonați-vă la newsletter-ul www.dealu-mare.ro.

***

Asociaţia Dealu Mare (https://dealu-mare.ro/) a luat ființă în anul 2002, iar la sfârşitul lui 2019, cramele cu recunoaștere și experiență din regiunea viticolă Dealu Mare s-au unit în jurul unei idei: aceea de a-și autoimpune creșterea exigențelor calitative de producție, cu scopul de a promova mai bine specificul acestei zone. Iniţiativa pune accent pe promovarea tradiţiei viticole a zonei, cultivarea a unsprezece soiuri româneşti de tradiţie şi calitatea ridicată a vinurilor prin utilizarea celor mai ridicate standarde tehnologice aplicabile în România în materie de culoare, extract, aciditate, compuși aromatici și capacitate de învechire.

• Adelina BOBOC