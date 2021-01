2 modele de magneti personalizati potrivit de oferit sefilor

Una din cele mai inspirate idei de cadouri potrivite de oferit sefilor este reprezentata de modelele de magneti personalizati, care pot fi amplasati pe biroul din metal, pe frigider sau pe orice alta suprafata din metal careia nu ii afecteaza functionarea. Magnetii personalizati sunt variante de cadou foarte amuzante, dar la fel de usor se pot dovedi si daruri serioase, cu un mesaj cat se poate de simplu si de efect, acela de respect si de apreciere fata de o persoana. Si ce alta persoana merita mai mult respect decat seful? Ce idee personalizata este mai ieftina si mai “de efect” decat magnetii personalizati, cu poza, calendar sau cu un mesaj, chiar si cu parola de wifi a companiei.

Magneti personalizati cu mesaje pentru sefi

Aceste idei de cadouri personalizate foarte ieftine si de efect, magnetii personalizati pot fi oferiti atat rudelor, prietenilor, celor din familie, cat si agajatilor, colaboratorilor, colegilor de birou si chiar sefilor. In esenta lor, magnetii personalizati sunt cadouri amuzante si personale, insa acestea pot deveni la fel de bine cadouri profesionale, ideale pentru sefi.

Mesajele pentru sefi inscriptionate pe magnetii personalizati pot fi de tipul “Cel mai bun sef”, “Asa arata un sef extraordinar”, “Asa arata o sefa extraordinara”, “Diploma magnetica pentru cel mai bun sef”, “frigiderul acesta este al sefului”, “Seful anului”.

Pe langa aceste modele de magneti personalizati, pot fi oferite sefilor si produsele simple care poarta un mesaj si o fotografie impreuna cu logo-ul companiei, modelele foarte personale nu sunt foarte indicate.

Magneti personalizati cu calendar pentru sefi

Magnetii personalizati de tip calendar magnetic cu anul in curs si o fotografie a angajatilor de la un traning sau o fotografie a sefului de la o intalnire sau de la o intrunire importanta se va dovedi un cadou foarte respectabil, care emana bun simt, care exprima exact ceea ce isi doresc angajatii sa exprime, adica un semn de apreciere.

Caledarul din magneti, de asemenea reprezinta o modalitate extraordinara de a ajuta sefii sa tina cont zilelor, sa noteze cu un marker care sunt perioadele de training, care sunt perioadele in care unii angajati care sunt mana dreapta a lor intra in concediu, dar si sa isi noteze data in care se celebreaza aniversarea companiei.

Magneti personalizati pentru sefi – cadouri ieftine si deloc pretentioase

Din oferta Printbu.ro nu lipsesc numeroase obiecte personalizate care pot fi oferite sefilor si persoanelor care sunt colegi de birou, obiecte personalizate care nu au doar mesaje personale sau amuzante, ci care se pot dovedi cadouri de efect care emana respect, colegialitate si admiratie.

Magnetii personalizati reprezinta o varianta minunata atunci cand se doreste sa se faca un cadou sefilor sau membrilor din birou sau sa se promoveze un eveniment sau o idee. Magnetii personalizati ii vor scoate pe angajatii in lipsa de idei din impas, care nu stiu ce sa ofere superiorilor lor, astfel incat sa nu ii supere sau sa nu le transmita un mesaj gresit.

Magnetii personalizati – o alegere inspirata de cadou pentru sefi

Magnetii personalizati reprezinta un cadou mic, dar o surpriza de proportii care poarta un mesaj sau o poza, cu sens profesional. Magnetii de frigider nu reprezinta numai un cadou interesant pentru cei dragi, ci si pentru colegii de birou si sefi, pentru persoanele care nu se asteapta sa primeasca o mica atentie, dar cu o mare valoare.

Magnetii personalizati pot fi asezati atat pe birou daca este metalic, pe frigider, dar si pe tabla magnetica din biroul sefului, purtand un mesaj extrem de sugestiv. Magnetul poatefi personalizat dupa bunul plac al angajatilor, astfel incat sa exprime apreciere la adresa sefului si multumirela adresa acestuia, fara prea mare cheltuiala.