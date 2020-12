157 parlamentari pentru PSD, cu 23 mai puțini pentru PNL

Surpriza alegerilor din 6 decembrie, Alianţa pentru Unirea Românilor, a ajuns la 47 mandate

„PSD va avea în viitorul Parlament 47 mandate la Senat şi 110 mandate la Camera Deputaţilor, în timp ce PNL a obţinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputaţilor”, potrivit datelor prezentate de Biroul Electoral Central. Alianţa USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat şi 55 la Camera Deputaţilor, iar Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) – 14 la Senat şi 33 la Camera Deputaţilor. UDMR a obţinut 9 mandate la Senat şi 21 la Camera Deputaţilor.

Repartizarea mandatelor de senator pentru fiecare listă de candidaţi este următoarea: PSD – 47 mandate (23 mandate în prima etapă de repartizare şi 24 mandate în a doua etapă); PNL – 41 mandate (17 mandate în prima etapă de repartizare şi 24 mandate în a doua etapă); USR PLUS – 25 mandate (10 mandate în prima etapă de repartizare şi 15 mandate în a doua etapă); AUR – 14 mandate (niciun mandat în prima etapă de repartizare şi 14 mandate în etapa a doua); UDMR – 9 mandate (3 mandate în prima etapă de repartizare şi 6 mandate în a doua etapă).

Repartizarea mandatelor de deputat pentru fiecare listă de candidaţi este următoarea: PSD – 110 mandate (86 mandate în prima etapă de repartizare şi 23 în a doua etapă); PNL – 93 mandate (72 mandate în prima etapă de repartizare şi 21 mandate în a doua etapă); USR PLUS – 55 mandate (33 mandate în prima etapă de repartizare şi 22 mandate în a doua etapă); AUR – 33 mandate (11 mandate în prima etapă de repartizare şi 22 mandate în a doua etapă); UDMR – 21 mandate (16 mandate în prima etapă de repartizare şi 5 mandate în a doua etapă).

„În continuare, la nivelul fiecărei circumscripţii electorale se vor atribui nominal mandatele de senator şi deputat. După acordarea mandatelor de deputat organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, Biroul Electoral Central va publica rezultatul final al alegerilor”, a precizat purtătorul de cuvânt al BEC, Mircea Preoţescu.

Sursă text: Agerpres