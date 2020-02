121 de unități școlare din Vâlcea, fără pază

Din cele 408 unități școlare de stat din județ la care se adaugă 13 private, 121 de nu dispun de nicio formă de pază: nici umană, nici prin camere de filmat. In primele cinci luni din anul școlar 2019-2020, s-au inregistrat 121 de incidente, 20 dintre acestea fiind infracțiuni cu urmărire penală, in special loviri sau alte acte de violență. Toate cele 20 de incidente au avut loc chiar in incinta unităților școlare.

Ponderea cea mai mare a infracțiunilor de violență s-a intâlnit in școlile generale din Râmnic, Laloșu, Bărbătești, Ghioroiu, Costești, Păușești-Măglași, iar in topul liceelor cu astfel de intâmplări se află cel din Horezu. Incidente s-au mai inregistrat la liceele din Berbești, Călimănești, Grădiștea, Drăgășani și Bălcești. Solicitarea reprezentanților Poliției Vâlcea este aceea ca unitățile administrativ-teritoriale, la solicitarea consiliilor locale din școli, să aloce fonduri din buget pentru asigurarea unei forme de pază, acolo unde nu există.