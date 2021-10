11 dintre ulițele Bărbăteștiului, aproape de finalul asfaltărilor

Demarate în urmă cu aproape două luni, lucrările de asfaltare a 11 ulițe în lungime totală de 2,5 km sunt la doar câteva zile de finalizare. De la căi de acces de 48 metri până la cele 440 metri, nouă dintre ulițele prinse în investiție sunt deja finalizate iar zilele care vin, ultimele două, adică Stadionului și Valea Racilor, își așteaptă rândul.

„Proiectul acesta a zăcut efectiv ani întregi prin sertare fără să-i dea nimeni nici cea mai mica atenție, darămite finanțare. A stat, săracul, 4-5 ani pe la Ministerul Dezvoltării, încă din timpul lui Sevil Shaideh, apoi pe la deștepții de la Compania Națională de Investiții, unde se știe cum se lucrează… Dacă am văzut că toți își bat joc de noi, și știind că dispuneam de bani la bugetul local, la sfârșitului anului, am luat decizia să-l ducem la final. Valoarea sa a fost de 1,7 milioane lei, în care au intrat podețele și rigolele, tot. Pentru a închide capitolul asfaltărilor de ulițe, am de gând să depun un proiect, prin „Anghel Saligny”. Ținta este reprezentată de ultimele ulicioare, care au de la 27 la 112 metri”, ne-a declarat primarul comunei.

Drumul spre Pătrunsa vine la rând

Accesul la principalul obiectiv de turism monahal din Bărbătești, mănăstirea Pătrunsa, va deveni infinit mai ușor după ce primăria va primi banii pentru asfaltarea drumului și amenajarea unei parcări la poalele potecii spre destinația pelerinilor. Constantin Bănacu spune că ideea poate fi susținută prin programul „Anghel Saligny” și face parte dintr-un plan mai larg pentru dezvoltarea turismului:

„Avem de gând să depunem un proiect pentru asfaltarea celor patru kilometri de drum spre Pătrunsa. Vrem să amenajăm și parcare spațioasă. Acest drum a fost grav afectat la calamități, inclusiv țeava de alimentare cu apă. Generosul domn Cîțu ne-a alocat incredibila sumă de 16.000 lei pentru reabilitarea sa. Ca la milogi, ce să mai! Evident că nu puteam sta cu mâna-ntinsă la Guvern și am rezolvat situația. Asta și pentru că, la fiecare final de săptămână, traficul către Pătrunsa este tot mai intens și nu puteam să-mi bat joc de oameni. Prin depunerea acestui proiect, venim și în sprijinul concesiunilor de teren pe Valea Otăsăului. În maxim trei săptămâni, sper ca să finalizăm centralizarea lor. Pot spune că avem 32 cereri pentru cele aproximativ 50 de parcele care vor fi scoase”, a mai punctat primarul Bănacu.

Sursă foto: Arhivă