10 MAI – Ziua Independenței României

În urmă cu un an, Parlamentul României a hotărât să revină la sărbătorirea Zilei Independenței pe data de 10 mai, dată la care principele Carol I a promulgat „Declarația de Independență”, adoptată cu o zi înainte de Adunarea Deputaților și Senat. Până în anul 1947, această dată a avut o triplă semnificație: întronarea principelui Carol I în 1866, Independența în 1877 și proclamarea Regatului România în 1881.

Toate aceste momente sunt importante pentru istoria statalității noastre. România republicană, suverană și democratică are drept fundament aceste acte simbolice, așa cum are Marea Unire de la 1 Decembrie și alte momente glorioase care dau substanță prezentului și speranță pentru viitor.

Independența de la 1877 a fost realizată, în primul rând, prin jertfa de sânge a țăranului român în lupta împotriva Imperiului Otoman. Astăzi, când țara culege roadele istoriei, trebuie să știm cum să înfruntăm provocările: cu solidaritate, cu dârzenie, cu dăruire pentru ființa nației și a fiilor ei. Liberalii, care au avut un rol fundamental în fiecare dintre momentele importante ale României, se vor strădui să fie pe măsura gloriei înaintașilor, cinstindu-le memoria.

• În numele Filialei PNL Vâlcea, Președinte Cristian BUICAN