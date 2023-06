Ziua Olarului – Sărbătorirea unei tradiții a poporului român

Email the Author

Email the Author

About Comunicat de presă,

Tradiția olăritului în județul nostru este milenară. Întru sărbătorirea ei, la Lungești s-a organizat astăzi a 44-a ediție a Zilei Olarului prin grija administrației locale condusă de primarul PNL, Tiberiu Costea. Astăzi, 18 iunie, festivitățile se desfășoară la Târgul Fermierului Răcoasa spre omagierea creațiilor meșterilor populari vâlceni, în primul rând olari, care realizează nu numai obiecte utilitare, ci, în primul rând, valori de patrimoniu cultural. În cadrul târgului tradițional în care sunt vândute creațiile de ceramică locală are loc premierea olarilor vâlceni. Printre aceștia, familia Iulia și Mihai Dogaru reprezintă în mod exemplar tradiția olăritului în Lungești. De asemenea, cu această ocazie, au fost premiate și familiile locale care au împlinit 50 de ani de căsătorie fiind un exemplu al solidității tradiționale a familiei românești, păstrătoare a credinței și românismului. Participanții la Ziua Olarului s-au putut bucura și de spectacolul folcloric oferit de reputați artiști de muzică populară. Printre participanți s-a numărat și o delegație a PNL condusă de Președintele Filialei Vâlcea, profesor Cristian Buican, din care, pe lângă, membri BPJ, primari, consilieri locali și județeni a făcut parte și secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Aurel Simion. Sărbătorirea Zilei Olarului la Lungești a devenit ea însăși o tradiție care contribuie la consolidarea importantei moșteniri culturale pe care județul nostru o are.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iunie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « mai