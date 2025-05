Turismul de pe Valea Lotrului strigă după ajutor. Primăriile «iau atitudine» și… triplează impozitele!!?? 🤔🤔

Email the Author

Zona nu beneficiază de un Centru de Informare Turistică care să promoveze zona pe tot parcursul anului. Nu este suficientă promovarea pe care administratorul pârtiei de ski de la Obârșia Lotrului o face în sezonul de iarnă, pe cheltuiala proprie. Unitățile de turism din zonă trebuie să fie văzute ca aducătoare de plus valoare zonei, pentru că aduc oameni din toate categoriile sociale, care, ce să vezi, consumă și plătesc produse și servicii locale, deci aduc bani. Un turist, doar dacă a făcut primul pas înspre sau dinspre locul de cazare, începe să scoată bani din buzunar…pe o pâine de la o brutărie locală, pentru o apă, pentru o bucată de caș, pentru un păstrăv de la o crescătorie zonală, pentru plante medicinale, miere, etc….Toate acestea ar trebuie găsite la un centru de turism (peste tot în lume este la fel!) Iar în loc ca autoritățile locale să facă «punte» pensiunilor din zonă, ce să vezi? dublează sau triplează taxele și impozitele. Eu nu mai înțeleg nimic, darămite cei care investesc banii proprii în aceste mici afaceri…

Așadar, într-un an în care turismul a fost deja lovit de reducerea vaucherelor de vacanță, autoritățile locale au venit, în majoritatea cazurilor, cu «soluția salvatoare!!!» respectiv majorarea taxelor și impozitelor. Așa se face că acolo unde pensiunile plăteau impozite de 5-6 mii de lei/ani s-a ajuns la sume cuprinse între 20 si 40 de mii de lei. Vorbim aici de aplicarea unor indici de impozitare, la cote maxime. Însă exista posibilitatea aplicării unor alte cote pentru a impulsiona investițiile unităților de turism din zonă. UAT-urile din Brezoi, Malaia și Voineasa, parcă vorbite, au venit anul acesta cu cote de impozitare mari care au destabilizat unitățile de profil din zonă.

