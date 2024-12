Tradiții românești, copii, bucurie, cadouri, într-un cuvânt Crăciun…marca A.D.E.I.S.

În 12.12.2024, la Hotel Maria din Rm. Vâlcea…un eveniment de povestit. Copii frumoși…mulți, dascăli dedicați, părinți tot timpul aproape și o Asociație care a reușit să-i reunească pe toți la un loc, în spiritul curat al Crăciunului. Dar să-i cunoaștem…Asociația pentru Promovarea Dezvoltării Economice și Incluziunii Sociale Vâlcea (A.D.E.I.S.), condusă de o tânără inimoasă – Nicoleta Constantin – a organizat un concert – Colinde de Crăciun, intitulat «Iată, vin colindătorii!». Iată, că la ora stabilită, chiar au venit! Grupul de colindători ai Școlii Gimnaziale nr. 13; Grupul de colindători ai Școlii Gimnaziale nr. 10; Grupul de colindători ai Școlii Gimnaziale Frîncești; Grupul de Colindători ai Școlii Gimnaziale Valea Mare – Băbeni.

Și ca orice concert care se respectă a avut și câteva capete de afiș: Sofia Dinu, Darius Tolbașu și Anastasia Anuța. Câtă energie bună, câtă bucurie și liniște sufletească au transmis acești copii frumoși! Și da, chiar au adus spiritul Crăciunului mai aproape ne noi toți.

Recompensa a fost una pe măsură, Asociația A.D.E.I.S. Vâlcea, cu ajutorul sponsorilor: Elgeka-Ferfelis, Boromir, Sanovita, Dobrogea, Sânzâiene, a avut linie directă cu Moșul și a reușit să facă cadouri (peste 70) tuturor copiilor prezenți. Oameni inimoși, oameni frumoși, altruiști, care, de cele mai multe ori, se gândesc mai puțin le ei înșiși și mai mult la semenii lor. Și am regăsit spiritul nostru, tradiția, care, iată, prin intermediul acestor tineri, merge mai departe. Asta am întâlnit pe 12.12.2024, la Hotel Maria, un moment despre care mă bucur că am povestit un pic și cu dumneavoastră. Felicitări copiilor și organizatorilor!