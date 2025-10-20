Spitalul Județean, școlile din cartierele Traian și Nord rămân fără căldură și apă caldă. Când, cât… 👇🏻👇🏻👇🏻

Odată cu venirea frigului, au apărut și avariile la conductele de termoficare din oraș. Așa se face că…societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de incalzire, apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 21.10.2025, intre orele 400 ÷ 1900, pentru eliminare avarie conducta tur DN600 pe str.M.V. Popescu, zona Gara.

„Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT23 Cerna; PT30 OLTCHIM ; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT34 Traian; PT35 Traian; PT36 Traian; PT37 Traian; PT38 Nord; PT39 Nord; PT40 Nord; PT41 Nord; PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; PT UM Panait Donici; PT Sala Polivalenta; PT Teatrul Anton Pann; PT Spitalul Judetean Valcea; PT Pompieri Valcea; PT Directia Sanatate Publica; PT DGASPC; PT Liceul Tehnologic Forestier; PT Scoala Gimnaziala I.Gh.Duca; PT Colegiul de Informatica Matei Basarab; PT Liceul de Arte Victor Giuleanu; PT Liceul Sanitar Antim Ivireanu; Internat Colegiul Mircea cel Batran. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat de intrerupere in aceasta perioada si asiguram ca vom lua toate masurile necesare pentru executarea intr-un timp cat mai scurt a lucrarilor si reluarea furnizarii agentului termic”, se arată în comunicatul CET.