PROFESORUL MEU DE MATEMATICĂ ȘI KADRE GRAY, CEL CARE NU L-A CUNOSCUT NICIODATĂ

Epopeea prelungirilor l-a consacrat pe canadian, dar a prezentat și mutarea inspirată făcută de conducerea echipei prin aducerea lui Ta’lon Cooper. La primul său joc pentru Vâlcea, Cooper s-a remarcat prin patru coșuri de la distanță, între care două decisive, în repriza finală a prelungirilor. Sigur că mai are nevoie de timp pentru integrare, dar aparențele arată că va deveni jucător de bază al echipei.

Însă, totuși, nu am fost pedepsiți la final, pentru că sportul se ridică, de cele mai multe ori, deasupra oricăror dogme. Dar mai ales pentru că a existat un jucător care nu auzise niciodată de regula de examen a profesorului de matematică pentru care finalul fericit nu exista dacă nu știai toate subiectele. Kadre Gray s-a scuturat de toate neîmplinirile sfertului trei și a ținut echipa vâlceană în viață. A fost tipul matur și consecvent exact când echipa părea că cedează, a condus cu inteligență și precizie jocul vâlcean, ba chiar, de multe ori, l-a luat pe cont propriu. La 57-64, cu mai puțin de cinci minute rămase, spectrul eșecului plutea asupra vâlcenilor. Dar Gray a crezut în continuare. Până la egalitatea de final regulamentar, 71-71, el va marca 11 puncte, între care ultimul coș foarte aproape de buzzer. M-a impresionat că omul pur și simplu nu a vrut să cedeze și bănuiesc că le-a transmis permanent coechipierilor starea de învingător. A jucat 62 de minute din totalul de 65, iar inteligența s-a arătat și prin faptul că a reușit să nu acumuleze cinci greșeli personale și astfel să fie eliminat. Dincolo de cele 50 puncte marcate, alt record, lay-up-urile sale, venite din șerpuirile în viteză, sunt deja piese de autor.

Vreau să spun că Vâlcea a fost la doar câteva secunde de înfrângere în timpul regulamentar, după ce dominase clar prima repriză, 42-30, și părea imperturbabilă spre victorie. Asta pentru că în sfertul trei a căzut inexplicabil, exact ca studentul care nu știe nimic despre unul dintre subiecte. Motorul se gripase subit, sub presiunea unor ratări, dar și a unor greșeli individuale care-l mâniau, desigur, pe antrenorul Alvarez. Mi s-a părut chiar că, în acele 10 minute, a existat ceva tensiune între jucătorii vâlceni, responsabilă în cele din urmă de pierderea concentrării. Sfertul trei s-a terminat cu 21-9 pentru rapidiști și, dintr-o dată, victoria devenea improbabilă.

Într-unul din rarele momente în care s-a dorit empatic în fața grupei de studenți, profesorul meu de matematică din facultate ne-a comunicat, totuși amenințător: „Degeaba știi de 10 la trei subiecte, dacă pe al patrulea nu-l cunoști, să nu crezi că-ți dau 8 la examen. Te pic, domnule student. La mine trebuie să cunoști materia pentru fiecare subiect, ca să treci, să fim bine înțeleși!”. Omul părea cumva uman, pentru că aflam astfel că avea în vocabular și alte cuvinte decât teoreme, ecuații și ce mai preda el, dar mai ales, haios, pentru că se adresa folosind „domnule” către o grupă de studenți formată din 20 fete și 4 băieți. Un exemplu de verticalitate și corectitudine în aprecierea studenților, profesorul de matematică chiar se ținea de cuvânt, destui colegi având neșansa să fie victimele rigorii sale. Nu mi-e rușine să recunosc că am trecut cu nota 5 la matematică, în cel mai dramatic examen la care am fost părtaș. Poate voi povesti odată.

