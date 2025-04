PRIMARUL MIRCIA GUTĂU I-A STABILIT OBIECTIVUL LUI FLORENTIN PERA

Principalele declarații ale primarului Mircia Gutău la capitolul Sport, făcute astăzi, 14 aprilie, în cadrul conferinței de presă susținută la sediul Primăriei Râmnicu Vâlcea, s-au referit la fotbal și handbal.

MIRCIA GUTĂU: „DACĂ VÂLCEA VA PROMOVA LA FOTBAL, NU SUPLIMENTĂM BUGETUL„

„Avem o echipă foarte bună la fotbal. Putem face o surpriză (la barajul de promovare-n.a.), dar nu avem indicator de performanță promovarea. Dacă echipa va promova, Primăria nu se va implica la fotbal, pentru că acolo este altă lume. La fotbal, peste tot unde s-a implicat Primăria a ieșit vraiște, iar eu nu vreau să am probleme. În cazul promovării, cu siguranță vor veni și sponsori. Să atragem cât mai mulți bani privați, acesta este obiectivul. Despre banul public, vă spun că sunt șanse minime să suplimentăm bugetul alocat„.

MIRCIA GUTĂU: „OBIECTIVUL LUI FLORENTIN PERA VA FI CLASAREA ÎN PRIMELE PATRU LOCURI„

La handbal, ce să vă zic. O să facem o conferință de presă în care să anunțăm. Vorbim despre antrenorul care ne-a făcut de două ori la rând campioni: Florentin Pera. Eu cred că este o măsură bună, e antrenor român, a confirmat aici și cunoaște contextul local. Am luat măsura asta, c-o fi bună, c-o fi rea, vom vedea. Va veni la începutul noului sezon. Eu îmi doresc să rămână și oameni din actuala structură, dar va depinde și de noul antrenor. Probabil că la Bistrița nu s-a acomodat să lucreze pe bani mulți și vine aici să lucreze pe bani puțini. Obiectivul lui Florentin Pera va fi clasarea în primele patru locuri”.

Foto – Internet