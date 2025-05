NU MAI ESTE UN DERBY. CSM BUCUREȘTI – SCM RÂMNICU VÂLCEA, ASTĂZI, ORA 17.30

Email the Author

Gabriel Săndulescu

Cristina Neagu și compania sunt clar favoritele partidei de astăzi. Pentru că au câștigat ultimele nouă partide împotriva Vâlcii, pentru că o victorie astăzi le face aproape matematic campioane, dar și pentru că au orgoliul rănit după două eșecuri consecutive, contra Esbjerg și Baia Mare. Asta în timp ce demotivarea jucătoarelor vâlcene a părut să atingă cote maxime în partida ratată cu Craiova, atitudine care a provocat nemulțumirea tuturor. Așa că nu întrezăresc așteptări mari de la întâlnirea care se va întâmpla în sala Apollo, din perspectiva vâlceană, evident. În definitiv, joacă locul 1 cu locul 8, așadar noțiunea de derby nu prea își mai are locul aici.

