Începerea proiectului „Construire ansamblu 4 case de vacanță și dotări aferente, foișor, bucătărie de vară, amenajări exterioare, bazin vidanjabil, împrejmuire”, cod SMIS 323928

DISPOLINE SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza incepand cu data de 10.02.2025, proiectul “Construire ansamblu 4 case de vacanta si dotari aferente, foisor, bucatarie de vara, amenajari exterioare, bazin vidanjabil, imprejmuire”, cod SMIS 323928, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, PRIORITATEA 1 – Competitivitate prin inovare si intreprinderi dinamice, in baza contractului de finantare nr. 259/10.02.2025, incheiat cu cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 (AM PR SV Oltenia).

Obiectivul general proiectului este reprezentat de îmbunătățirea competitivității societatii DISPOLINE SRL in domeniul activitatilor turistice, prin crearea si dotarea unei noi unitati turistice, cu accent pe crearea locurilor de muncă de calitate, durabile, prin investitii productive, extinderea retelei teritoriale si, implicit, sporirea performantelor sale financiare si de marketing.

Rezultatele proiectului:

[X Baza materiala imbunatatita prin construire si dotare unitate noua turistica, servicii de informare si publicitate, consultanta, internationalizare, certificari si participare la cursuri;

[X 3 contracte de munca pentru locurile de munca nou create (cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata) si mentinute in perioada de durabilitate a investiei.

[X Materiale de informare si publicitate realizate si difuzate catre public, in scopul de a promova proiectul si rezultatele sale.

Impactul proiectului: Realizarea investitiilor propuse va avea ca rezultat dezvoltarea atat a intreprinderii solicitante, prin imbunatatirea indicatorilor financiari si performanelor de marcheting, dar si dezvoltarea economica a zonei. Proiectul propus spre implementare vine in intampinarea unor necesitati locale si regionale in domeniul turismului, prin serviciile adresate tuturor categoriilor de clienți. Un rezultat important al implementarii proiectului il constituie crearea de 3 noi locuri de munca in cadrul societatii.

Valoarea totala a proiectului: 12.176.052,08 Lei; Valoarea finanțării nerambursabile: 7.462.950,00 Lei; Valoarea finantarii europene: 6.343.507,50 Lei;

Locul de implementare: Orasul Horezu, Satul Romanii de Sus, punctul „Piscul lui Tigan”, loturi: 247, 248, 249, 250, judet Valcea

Perioada de implementare a proiectului: 10.02.2025 – 09.02.2027

Contract de finantare nr. 259/10.02.2025 Cod SMIS: 323928