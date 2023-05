Email the Author

În data de 15 mai 2023 s-au desfășurat dezbaterile în Plenul Senatului pe proiectele de legi și propunerile legislative aflate pe odinea de zi. Printre acestea a fost dezbătută și votată propunerea legislativă a deputatului Partidului Național Liberal Cristian Buican cu privire la înființarea Punctelor Gastronomice Locale (L200/2023). Inițiativa s-a bucurat de la început de o mare susținere în rândul deputaților și senatorilor. Ea are ca scop valorificarea produselor autohtone din zonele rurale, de a deschide noi oportunități de piață pentru fermieri, având posibilitatea de promovare şi vânzare a produselor alimentare. Cu această ocazie, vor apărea beneficiile economice pentru locuitorii din mediul rural, pentru persoane cu venituri scăzute, prin diminuarea șomajului, crearea de locuri de muncă şi, implicit, venituri stabile, precum şi menținerea tinerilor în zona rurală. La finalul dezbaterilor, propunerea legislativă privind înființarea Punctelor Gastronomice Locale a fost înregistrată pentru votul final. Prin procedura finală, dintre cei 105 senatori prezenți, 104 au votat pentru, unul s-a abținut și niciun vot împotrivă. Urmează ca propunerea legislativă a deputatului Cristian Buican să fie dezbătută și votată în Camera Deputaților, cameră decizională. „Mulțumesc colegilor de la Senat pentru votul acordat și, de asemenea, mulțumesc specialiștilor din Ministerul Agriculturii pentru suportul acordat în redactarea acestei propuneri menite a sprijini mediul rural din România. Prin această inițiativă de înființare a Punctelor Gastronomice Locale vom asigura o profitabilitate mai mare pentru întreprinzători, iar pentru consumatori o siguranță alimentară și un acces facil la bucătăria tradițională” , a declarat Cristian Buican, deputat liberal de Vâlcea.

