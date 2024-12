EXTINDERE PESTD PENTRU DEZVOLTAREA DE APLICATII DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN DOMENIUL TRITIULUI – TRI- VALCEA, ETAPA 2

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, cu sediul in Rm. Vâlcea, Str. Uzinei, nr.4, Județul Vâlcea derulează începând cu data de 23.10.2024 proiectul „Extindere PESTD pentru dezvoltarea de aplicații de cercetare-dezvoltare în domeniul tritiului – TRI-VÂLCEA, ETAPA 2” având ca obiectiv general creşterea capacității de CDI a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – ICSI Râmnicu Valcea, intr-unul din domeniile de specializare inteligenta menționate in Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare si Inovare SNCDI 2014-2020, si anume in domeniul 3. „Energie, mediu si schimbări climatice”.

Obiective specifice proiectului

Creşterea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a ICSI Nuclear in domeniul tehnologiilor de separare izotopică, prin dotarea cu echipamente specifice in domeniu, pentru cercetări si dezvoltări asociate tritiului pentru fisiune, cat si pentru fuziune la scara mica, si facilități la scara pilot pentru a testa si îmbunătăți tehnologiile, soluțiile si rezultatele, împreuna cu alte aplicații care pot sprijini aceste activități. Menţinerea ICSI Nuclear in linia întâi a cercetărilor avansate si a inovării, intr-un mediu global din ce in ce mai competitiv, prin achiziția de instrumente si echipamente de ultima generație. Crearea a 2 locuri de munca noi in cadrul ICSI Nuclear in domeniul aprofundării cunoașterii științifice in domeniul tehnologiilor de separare izotopică si îmbunătățirea condiţiilor de lucru pentru încă 12 cercetători.

Valoarea totala a proiectului este de 23.043.314,42 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabila din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ) este de 19.561.529,76, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 3.452.034,66 lei.

Proiectul TRI-VÂLCEA, ETAPA 2” se implementează in localitatea Rm. Valcea, pe o durata de 24 luni, in perioada 23.10.2024 – 22.10.2026.

Proiectul este finanțat prin PROGRAMUL CREŞTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE SI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027, în baza contractului de finanțare nr. G2024-71678/390003 din 23.10.2024, cod SMIS 2021+323091, Cod apel: PCIDIF/315/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A11 – Infrastructuri de CD – proiecte etapizate, A 1.6. încheiat intre Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) în calitate de Organism Intermediar Cercetare (OI) si Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în calitate de Autoritate de Management (AM).