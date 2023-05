Cum să-ți îmbunătățești șansele de câștig la sloturi

Creșterea șanselor de câștig la sloturi este o misiune foarte dificilă din cauză că jocurile de păcănele sunt strict bazate pe noroc și nu necesită să ai vreo abilitate mai specială. La poker sau blackjack, de exemplu, te ajută foarte mult să cunoști la perfecție regulile, să fii prieten cu matematica, să știi să îți controlezi emoțiile și să citești limbajul trupului adversarului. La sloturi însă, nimic din toate acestea nu te face să îți îmbunătățești șansele de câștig.

Din fericire, ai putea face totuși unele lucruri pentru a avea șanse mai mari să obții profit în urma unei runde de joc la sloturi.

Dar pentru a învăța cum să îți perfecționezi tehnica de “luptă” cu păcănelele, trebuie prima dată să știi cum funcționează ele. Sloturile au un soft – generator de numere aleatorii care creează mii de numere într-un interval de timp foarte scurt (o secundă). Fiecărui număr generat îi este asociat un simbol de pe rolele jocului de sloturi. Îți imaginezi cât de greu este să ai norocul ca în momentul în care activezi generatorul de numere aleatorii prin apăsarea butonului start acesta să alinieze numerele corespunzătoare simbolurilor câștigătoare.

Iată ce poți face pentru îmbunătățirea șanselor de câștig la sloturi:

Alege-ți slotul cu grijă

Înainte de a juca pe bani reali alege variante care îți permit să exersezi fără bani, cum ar fi păcănele gratis EGT, pe care le găsești în aproape orice cazinou online sau pe site-ul oficial al furnizorului EGT. Așa vei înțelege mai bine detalii precum RTP, tabel de plată, funcții speciale.

Din punct de vedere tehnic, în prezent toate sloturile funcționează fără probleme, au o calitate grafică și de sunet excelentă. Ceea ce face diferența între jocurile de păcănele sunt RTP-ul și funcțiile speciale. Este ideal să te orientezi spre acele sloturi cu un RTP ridicat. RTP înseamnă Return to Player sau rata de plată, tradus în limba română, și se referă la procentul din suma de bani pe care un slot îl întoarce către jucător sub formă de câștig. În medie, nivelul RTP-ului la păcănele este 96%. Orice trece de 96.5% este considerat un RTP foarte bun.

Funcțiile speciale îți oferă anumite șanse în plus, cum ar fi de exemplu posibilitatea dublării sumei câștigate dacă reușești să prezici un anumit rezultat la un pariu. Un astfel de pariu este totuși destul de riscant de aceea cel mai bun reper atunci când alegi un slot este RTP-ul. Cu cât este mai ridicat cu atât avantajul tău ca jucător este mai mare.

Citește tabelele de plată

Un tabel de plată la sloturi prezintă detaliile esențiale ale jocului: reguli, bonusuri, linii de plată, condiții de pariere. Toate aceste informații sunt afișate într-un singur tabel.

Din tabelul de plată afli ce valoare are fiecare simbol din joc, care are valoarea cea mai mare, ceea ce înseamnă că dacă se aliniază simbolurile cu valoarea cea mai mare, vei câștiga o sumă de bani destul de frumoasă. Tot din acel tabel afli dacă jocul are simboluri wild (înlocuiesc orice alt simbol pentru a finaliza o combinație câștigătoare într-o linie de plată), simboluri scatter (au același rol ca willd, dar apar oriunde pe role fără a urma modelul liniei de plată), simboluri bonus (generează o plată mai mare).

Același tabel te informează asupra premiului minim și asupra jackpotului, dacă există la jocul respectiv.

Respectă bugetul stabilit

La fel ca la orice alt joc de noroc, este absolut necesar să stabilești un buget înainte de a începe să joci și să nu îl depășești chiar dacă simți nevoia să cheltuiești peste măsură.

Cel mai rău lucru pe care îl poți face este să cheltuiești banii pe care nu îți permiți să îi cheltuiești și să încerci să recuperezi sumele pierdute atunci când te afli într-un șir constant de pierderi. Cu cât vei încerca mai mult să recuperezi banii pierduți cu atât vei juca mai neglijent și îți vei reduce șansele de câștig.

Țintește jocurile cu jackpoturi mai mici

Deși pare foarte tentant un jackpot uriaș, ține cont că acele sloturi cu un jackpot de zeci de milioane de lei plătesc mai rar. Așa sunt construite acele tipuri de păcănele. Cu cât un jackpot este mai mare cu atât au contribuit mai mulți jucători la creșterea lui, fiind vorba de un jackpot progresiv care se formează prin redirecționarea unui procent din suma pariată de jucători către fondul pentru jackpot.

Jocurile cu jackpoturi mai mici tind să plătească mai des, așa că dacă scopul tău este să ieși victorios dintr-o rundă de joc la sloturi, este mai bine să joci la păcănele cu un jackpot mai mic. Chiar dacă câștigi o sumă mai mică decât ți-ai dori, este totuși un profit și nu o pierdere cum s-ar putea întâmpla mai degrabă la un slot cu jackpot colosal. Întotdeauna este mai bine să câștigi mai puțin decât nimic.

Concluzie

Trebuie deci să fii conștient de faptul că sloturile nu sunt jocuri de noroc pe care poți aplica tehnici, strategii de joc, calcule matematice și teorii din fizică. Acestea sunt jocuri distractive de la care să te aștepți mai degrabă la pierderi decât la câștiguri. Din acest motiv, nu este foarte indicat să pariezi sume mari și nici să speri că vei da lovitura și te vei îmbogăți jucând la păcănele.

Pentru a-ți crește totuși șansele la câștig, nu uita să verifici RTP-ul, tabelul de plată, să nu cheltuiești mai mult decât ai planificat și să urmărești jackpoturi mai mici.

