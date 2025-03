Email the Author

Email the Author

About Gabriel Săndulescu,

Calificarea în play-off, deja antamată după formidabila victorie cu Oradea, a fost consolidată de succesul de duminică trecută cu Craiova și înnobilată cu acest loc 2, care, iată, atrage priviri invidioase de prin vecini. La fel de palpitantă se arată și perioada care a mai rămas până la încheierea sezonului regulat. Vâlcea mai are de jucat șase partide, ultimele fiind cu Cluj (acasă) și cu Oradea( deplasare). Cum următoarele patru meciuri, în mod normal nu pot fi ratate de echipa noastră, întâlnim trei din codașele clasamentului plus Timișoara acasă, există două concluzii. Înaintea meciului direct cu Clujul, baschetbaliștii noștri vor avea asigurat locul 3. Iar în partida cu U-BT Cluj se va decide locul secund al sezonului regular. Ceea ce ar putea însemna un adversar mai convenabil în play-off.

Mai ales când vedem acest clasament al Ligii Naționale masculine, cu Vâlcea noastră pe locul secund. Cred că nu greșesc, este prima oară în ultimii patru ani când numele orașului/județului apare pe o asemenea poziție într-un clasament național de jocuri sportive. Ceea ce, desigur, ține relativ sus o cotă de mândrie locală, în condițiile în care handbalul a mers mai mult poticnit în acest sezon. Mulțumiri speciale vecinilor din Sibiu pentru victoria cu Voluntari și, oameni buni, ce bine că am scăpat deja de meciul cu Rinkevicius!

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT Politică și Administrație ALDE Forța Dreptei PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Comemorări Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zi de zi Zvonuri