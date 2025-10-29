Avarie la conducta CET Govora de la Gară. Un sfert de oraș fără apă caldă și căldură Când, cât?👇🏻👇🏻👇🏻

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de incalzire, apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 30.10.2025, intre orele 000 ÷ 2100, pentru eliminare avarie conducta tur DN600 pe str. M. V. Popescu, zona Parc nou, Gara si str. Tudor Vladimirescu, zona bretele pod. Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT23 Cerna; PT26 Maternitate; PT28; PT30 OLTCHIM ; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT34 Traian; PT35 Traian; PT36 Traian; PT37 Traian; PT38 Nord; PT39 Nord; PT40 Nord; PT41 Nord; PT42 Nord; PT43 Liceul Energetic; UM Panait Donici; Sala Polivalenta; Teatrul Anton Pann; Spitalul Judetean Valcea; Pompieri Valcea; Directia Sanatate Publica; DGASPC; Liceul Tehnologic Forestier; Scoala Gimnaziala I.Gh.Duca; Colegiul de Informatica Matei Basarab; Liceul de Arte Victor Giuleanu; Liceul Sanitar Antim Ivireanu; Internat Colegiul Mircea cel Batran.