APEL CĂTRE AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI ȘEFUL ANS

VÂLCEA ARE NEVOIE DE O SALĂ A SPORTURILOR NOUĂ!

Spus, așa, precum un școlar din ciclul primar sau ca un copil uimit când vede prima oară frumosul în jurul său, cele mai importante lucruri cu care eu am rămas după meciul de baschet de la Pitești, dintre Argeș și Vâlcea, sunt exuberanta atmosferă pe care gazdele au realizat-o și Arena de sport locală. În interior, cu toții au fost la inălțime, public(peste 3000 spectatori), galerii, MC-ul sălii, frânturi muzicale antrenante, accesorii de marketing, până și scaunele confortabile, așadar un vibrant consens lila care a creat un spectacol pe care nu l-am găsit în niciuna dintre arenele de sport vizitate până acum. Ca să ne și amuzăm puțin, să amintesc că oamenii au introdus si patriotismul local în meniu. Când vâlcenii executau „libere”, un copil stătea în spatele coșului și se scălămbăia cu gesture largi pentri a-i risipi atenția jucătorului nostru. Dar, una peste alta, putem să ne uităm în grădina lor. Nu-i nicio rușine, mai ales că piteștenii au vreo 15 ani înaintea noastră în baschet. Pentru că acolo, la ambianța de la Pitești, trebuie să năzuim și noi.. Știu că avem cu cine, banuiesc că avem și cu ce. Iar dacă este nevoie de resurse suplimentare, îmi declar deschis suportul pentru toate eforturile de marketing pe care clubul le are pe agendă și pe care vrea să le implementeze imediat.

Însă placa turnantă pe care toate cele de mai sus s-au așezat măiastru o reprezintă ArenaSport din Pitești, inaugurată acum doi ani. Cumva îngrămădită între străzi, arena compensează prin faptul că este foarte cochetă, cu dotări de ultimă generație, având capacitatea de 4,000 locuri. Nu o să lungesc descrierea arenei, așa că de aici fac trecerea la ceea ce mă interesează. Sunt direct, pentru că, uitându-ne la vecini, se vede treaba că timpul a trecut pentru vâlceni, iar cel care se apropie repede nu ne spune nimic încurajator referitor la subiect.

Râmnicu Vâlcea și judetul Vâlcea trebuie să aibă o Sală a Sporturilor NOUĂ. Sau Polivalentă , Arenă, spuneți-i cum vreți. NOUĂ!

Repet, Vâlcea are nevoie de o Sală a Sporturilor nouă. Nu de un stent, cum se prezintă actuala noastră Polivalentă, construită în 1982, care încă își face treaba, dar nu crește nimic în jurul său. Are nevoie de o arenă frumoasă, de 4-5.000 locuri, cu utilitățile aferente, machetată de un arhitect inteligent, trecută prin gândire logică și altruistă de către autoritățile locale. În care să adulmeci proaspătul, în care să simți dorința de performanță și de bine pentru oraș. Nimic nu se poate realiza fără infrastructura pe baza căreia să dezvolți sportul și comunitatea locală. Complexul sportiv care se va ridica în zona Troianu este binevenit, va fi folositor, nimic de zis, dar reprezintă doar o parte din puzzle-ul numit infrastructură sportivă. Pe când o arenă originală înseamnă o investiție în dezvoltarea orașului, în cultură și în binele comunității, o oportunitate pentru generațiile actuale și viitoare de a beneficia de un spațiu comun pentru dezvoltare. De la stimularea economiei locale și oferirea unei infrastructuri moderne și multifuncționale, până la creșterea mândriei comunității, sănătății și implicării, arena are potențialul de a deveni un element central al viitorului orașului.

Voi enumera beneficii de necontestat ale ridicării unei arene sportivo-culturale noi:

Facilități moderne și infrastructură: O arenă bine concepută ar oferi facilități de ultimă generație pentru sportivi, antrenori și spectatori. Scaune moderne, sisteme avansate de iluminat și sonorizare, precum și vestiare de înaltă calitate ar ridica standardele sporturilor și divertismentului în oraș.

Versatilitate pentru diverse utilizări: Arena ar putea fi concepută pentru a găzdui o gamă largă de evenimente, de la sporturi de echipă, până la concerte și conferințe. În acest fel se asigură utilizarea maximă a arenei și se garantează că aceasta nu va rămâne nefolosită pentru perioade îndelungate. În plus, poate oferi locuri de antrenament și facilități moderne pentru echipele de performanță.

Creșterea vizibilității sportului la nivel local și internațional: O arenă nouă poate atrage evenimente de amploare, cum ar fi competiții internaționale, turnee și campionate, care aduc nu doar spectatori, ci și media națională și internațională, ceea ce inseamnă expunere. Probabil că, dacă ar fi existat, una dintre grupele campionatului European de handbal feminin din 2026 s-ar fi jucat la Râmnic.

Sprijinirea afacerilor locale: Organizarea de evenimente, cum ar fi concerte, meciuri sportive sau conferințe, ar putea atrage turiști care vor cheltui bani pe cazare, restaurante și alte afaceri locale.

Creșterea veniturilor din evenimente: O arenă sportivă poate găzdui o varietate de evenimente — de la meciuri ale echipelor locale de liceu și universități, la ligi profesionale, concerte și alte spectacole — generând vânzări de bilete, sponsorizări și alte venituri.

Atracție pentru sponsorizări și investiții: Companiile locale și brandurile naționale ar putea găsi oportunități de publicitate și sponsorizare, aducând investiții suplimentare în oraș.

Beneficii culturale și sociale: Pe lângă sport, arena ar putea fi folosită pentru concerte, spectacole de teatru și evenimente comunitare, devenind un centru cultural al orașului.

Foarte important ! Oferă mândrie și identitate: Construcția unei arene sportive este adesea percepută ca un simbol al creșterii și progresului unui oraș. Ea generează mândrie comunitară și oferă locuitorilor un punct de reper real la care să se adune pentru a susține echipe sportive locale. Evenimentele precum victoriile echipelor locale, spectacolele naționale sau festivalurile pot crește moralul orașului și pot infuza o energie pozitivă și orientată spre viitor.

Protejare și implicare pentru tineri: O nouă construcție sportivă poate oferi un mediu sigur și pozitiv pentru tineri, unde aceștia să se implice în activități fizice și să evite influențele negative. Prin oferirea unor programe și evenimente accesibile, arena ar putea reduce comportamentele de risc și ar ajuta la prevenirea dezangajării tinerilor.

Cu siguranță vom găsi și alte argumente convingătoare în favoarea construirii unei arene sportive în Râmnicu Vâlcea. De bună seamă că autoritățile locale le cunosc mai bine decât mine. Și mărturisesc că nu pentru acestea le-am enumerat. Ci pentru cetățenii orașului, ca să înțeleagă corect avantajele și în consecință să fie mai activi în exercitarea drepturilor lor de alegători. Dacă nu au făcut-o cum se cuvine în legătură cu autostrada Pitești-Sibiu, iată un subiect poate la fel de valoros pentru care să se exprime stăruitor și civilizat.

Pentru că, dacă ne uităm în jurul nostru astăzi, mai exact pe harta ridicărilor de Polivalente în țară, constatăm că sunt orașe de nivelul Râmnicului nostru care înaintează pe acest drum.

Blaj, 18000 locuitori, cel mai mic oraș din România cu Polivalentă, a inaugurat-o deja.

Tulcea, 66000 locuitori, fără vreun sport competitiv în primele divizii, construiește o Polivalentă cu 4500 locuri, probabil cu inaugurare în aprilie 2025.

Mai departe, Suceava cu 85000 locuitori si cu un singur sport de echipă între cele care contează, ridică o sală de sport care va avea o arenă de joc principală cu 5.000 de locuri în tribune, la care se adaugă o sală de antrenamente, în timp ce la etajele superioare vor exista săli de recuperare medicală, un centru de kinetoterapie, dar și o serie de spații comerciale, inclusiv restaurante, gândită a fi funcțională din mai 2025.

Pe de altă, parte recent numitul șef al Agenției Naționale de Sport este vâlcean get-beget, născut chiar în Râmnic. La 44 de ani, Bogdan Matei s-a șlefuit vizibil în ultimii ani, mai ales la nivel de discurs. Calm si mereu la subiect în intervențiile televizate, el poate fi un atu important acolo, sus, la CNI, în lupta pentru găsirea resurselor financiare valabile. Nu știu cât a reușit să facă pentru județ în anul în care a fost Ministru al Sporturilor, însă, iată oportunitatea pentru implicare.

Dar lupta și munca trebuie duse de pe acum de către autoritățile locale. N-aș zice că greșesc dacă afirm că cei care vor reuși vor rămâne în istoriile de municipiu și județ.

Râmnicu Vâlcea se prezintă un oraș frumos, dar în care marile emoții nu se ivesc prea des. Haideți să-i dăm suflet prin ridicarea unei Polivalente.