ZONA DE SUD A RÂMNICULUI SE VA ÎMBOGĂȚI… cu 20 km de piste pentru biciclete

Primăria Râmnicu Vâlcea are în pregătire un proiect amplu de realizare de trotuare şi piste cicliste în zonele limitrofe din sudul Râmnicului. Prin proiectul „Extinderea reţelei urbane pietonale şi cicliste în zona de sud a municipiului” sunt vizate străzile Râureni – Stolniceni (tronsonul cuprins între sensul giratoriu Boromir şi intersecţia cu Aleea Nuci, până la limita administrativ-teritorială a municipiului) – lungime de 6.700 metri, Calea lui Traian (tronsonul cuprins între intersecţia cu strada Posada şi sensul giratoriu Boromir) – lungime 1.550 metri, străzile Posada, Copăcelu şi Căzăneşti – lungime 8.000 metri şi DC128 + DN67 – strada Principală – lungime 3.450 metri.

Traseul pentru biciclete va fi proiectat pe partea dinspre carosabil și se va asigura un spaţiu de siguranţă faţă de partea carosabilă. În plus, se vor crea sisteme de scurgere şi evacuare a apei pluviale sub formă de rigole acoperite, dotate cu cămine de vizitare pentru intervenţii, astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafaţa pistei de biciclete sau a trotuarului pietonal, se vor asigura legături facile şi în siguranţă cu partea carosabilă în intersecţii şi se vor trasa marcaje specifice pistelor pentru biciclete şi trotuarului. În cazul pistelor comune pentru biciclete şi pietoni, lăţimea minimă a acestora va fi conform reglementărilor tehnice în vigoare. La acest moment, proiectul este în stadiul aprobării Studiului de Fezabilitate în Consiliul Local al Râmnicului, urmând ca, în viitor, să se acceseze linii de finanţare externă specifice în vederea concretizării acestuia.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicului