ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ASISTENȚILOR MEDICALI 2022

Ziua Internationala a Asistentilor Medicali este celebrata anual, in intreaga lume, la data de 12 mai, data care marcheaza si ziua de nastere a asistentei medicale Florence Nightingale, fondatorul stiintelor moderne ale asistentei medicale, cea care a deschis prima scoala pentru asistentele medicale, pe langa Spitalul „Saint Thomas” din Londra (1860), realizand primul pas in pregatirea profesionala si institutionala a asistentelor medicale.

„Asistența medicala nu este pur si simplu tehnica, ci si o cunoastere care implica suflet, minte si imaginatie” – aceasta este, poate, cea mai faimoasa fraza a lui Florence Nightingale.

In lumina acestei viziuni care s-a impus in timp, ca un adevarat fenomen, generand nu doar nasterea unor noi mentalitati, ci si dezvoltarea de noi mecanisme si sisteme, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Valcea adreseaza un sincer si cordial mesaj de felicitare, tuturor asistentilor medicali, subliniind importanta acestei sarbatori care trebuie sa ne faca pe toti sa constientizam provocarile acestei profesii nobile, riscurile pe care aceasta le presupune, dar si succesele profesionale ale asistentilor medicali, obtinute prin ani multi, de perfectionare si dezvoltare.

Impreuna cu dumneavoastra, asistentii medicali, am vazut vieti incepand si vieti sfarsindu-se, am marcat insemnate realizari profesionale, dar si esecuri inerente oricarui domeniu de activitate, organizatia profesionala dorindu-si sa fie si sa ramana si pe viitor, acelasi liant puternic de spirit si stransa colegialitate, care a inspirat, a unit si din care am invatat cu totii, sa fim oameni si profesionisti mai buni.

Pentru privilegiul de a ne baza in momentele de grea cumpana si incercare, pe grija, rabdarea si perseverenta profesionala a asistentului medical, suntem recunoscatori si multumim calduros, atat in numele organizatiei profesionale, cat si in numele tuturor pacientilor carora, cu rabdare si perseverenta, le-ati alinat suferintele!

• Biroul Consiliului Județean – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Vâlcea