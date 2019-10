Ziua Educației – 5 octombrie, marcată și-n școlile din Vâlcea

Advertisements

Unități de învățământ din județ, fie din mediul urban, fie din cel rural, au marcat, pe 5 octombrie, printr-o serie de activități interesante, Ziua Educației.

Pe 5 octombrie, în întreaga lume, este marcată Ziua Internațională Educației, dar și a celor ce activează în domeniu, adică profesorii. Ziua mondială a educației a fost desemnată de UNESCO cu scopul de a marca semnarea Recomandării UNESCO/OIM (Organizația Internațională a Muncii) privind statutul profesorilor. Recomandarea din 1966 împreună cu Recomandare privind învățământul superior (1977) formează principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice. Tocmai din acest motiv, pe data de 5 octombrie sărbătorim atât ziua mondială a educației, cât și ziua profesorului.

Despre drepturile copilului la educație… în Stoilești

La Școala Gimnazială din sat Urși, comuna Stoilești, unitate coordonată de director Ioana Niță, învățătoarea Mădălina Lazăr a desfășurat mai multe activități educaționale interesante și-n grafic cu tema sărbătorită. Vineri, la prima oră, au fost prezentate câteva materiale cu însemnătatea zilei de 5 octombrie, urmând, la următoarea oră, prezentare Power Point despre drepturile copilului la educație și regulamentul școlar. În continuare, elevii clasei a II-a au desenat și au realizat mici compuneri despre ziua Educației și „Învățătoarea mea”. La finalul activităților, elevii au cântat „Doamna învățătoare, noi suntem școlari”. Trebuie precizat că activitățile din clasă s-au desfășurat într-o ambianță propice, decorul fiind unul reprezentativ: zeci de citate amenajate ca niște ghirlande, toate interesante. Amintim: „Omul nu poate deveni OM decât prin educație!”, „Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea”. Pentru ca și părinții să admire desenele și compunerile copiilor, Mădălina Lazăr a așezat aceste lucrări pe panouri. Toți copiii s-au arătat încântați de cum a decurs ziua. Succes pe mai departe!

Schimb de roluri profesor-elev la CNI „Matei Basarab”

Ca de fiecare dată când este marcat un eveniment deosebit, elevii de la CNI „Matei Basarab”, unitate condusă de director Alina Vețeleanu, au reușit să facă acea zi una deosebită. Așa a fost și ziua de vineri pentru elevii clasei I F, sub coordonarea prof. învățământ primar, Maria Ungureanu. Elevii au vizionat, pentru început, un filmuleț despre importanța educației în lume și despre dreptul la educație. Partea activă a urmat când s-a mers pe un joc de rol: „Profesorul și elevii”. Elevii au interpretat pentru câteva minute rolul profesorului. Au fost împărțiți în trei grupe, fiecare grupă alegându-și un „profesor” – lider de echipă. Fiecare echipă a realizat un colaj cu tema „Cine are carte, are parte”. A fost plăcerea elevilor care au desenat, au decupat, au lipit și au pictat cu degețelele. Iar, la final, efortul lor a fost răsplătit, primind din partea învățătoarei câte un balon colorat și un premiu „dulce”. La mulți ani, profesori!

Un „Copac al educației” la clasa III C

„Educația – cea mai puternică armă capabilă să schimbe lumea. Sarcina fiecărui educator este dificilă, deoarece trebuie să insufle elevilor valorile fundamentale: dialogul, pacea, toleranța, egalitatea, respectul. Realizarea „Copacului educației” pe ale cărui frunze fiecare elev a scris câte un cuvânt – motiv pentru care avem nevoie de educație. S-a organizat concursul „Cupa educației”: competiții și jocuri de mișcare, lansarea de baloane inscripționate cu mesajul „Educația – cel mai scurt drum în viață!”. Mai trebuie spus că, în România, ziua internațională a educației este marcată diferit de ziua învățătorului (5 iunie) începând cu anul 2013, conform unei decizii luate de ministrul Educației Naționale.

profesor Mihaela-Marcela Pârvulescu