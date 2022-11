Vineri,

BILANȚUL ASOCIAȚIEI Internaționale Pro Militari, publicat la Râmnicu Vâlcea

După jumătate de an de viață, rezultatele cu care se prezintă sunt de-a dreptul remarcabile iar obiectivele impresionante

În prezența generalului (r) Gabriel Răducanu (foto), președintele-fondator AIPM, membrii din toată țara ai recent înființatei asociații au fost informați în cele mai mici amănunte despre parcursul de-a dreptul remarcabil al organizației din primele sale șase luni de viață. Totodată, au fost prezentate statutul Asociației, obiectivele, programele și proiectele extrem de ambițioase planificate pe termen mediu și lung.

Vineri seara, în sala de conferințe a Restaurantului Bulevard din Râmnicu Vâlcea, membrii și invitații, printre care și senatorul liberal de Vâlcea Claudia Banu, au mai avut ocazia să cunoască și să descopere detaliile viitoarelor activități și proiecte ale Asociației precum și posibilitatea de a face parte din noua familie a „Asociației Internaționale Pro Militari” care militează cu motto-ul: „Uniți sub drapel” – „Unitum sub vexillum”.