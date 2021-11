Victor Stănculescu, CU «SEXUL ASCUNS» pe site-ul Prefecturii Vâlcea

Zilele trecute, în timp ce verificam declarațiile de avere, declarațiile de interese și CV-urile oamenilor care, vremelnic, ocupă diferite funcții prin administrația județului, am întâlnit și o situație … pe care nu prea știm cum să o catalogăm. Am spune că e amuzantă, însă ea poate indică și ridicolul la care s-a ajuns în ultima vreme din cauza anumitor (culmea!) reglementări care, în loc să clarifice diverse situații, mai rău pare că le încurcă. Ne referim la protecția datelor personale.

Așadar, dacă deschidem pagina de internet a Prefecturii Vâlcea și ne uităm la CV-ul subprefectului Victor Stănculescu, suntem martorii unei astfel de situații! De ce spunem asta? Păi uite de-aia: în CV-ul subprefectului Victor Stănculescu, în dreptul sexului, vedem un dreptunghi negru. Așa-i că era foarte important ca sexul unei persoane publice să fie protejat prin blurare? Oare nu multă lume și-ar putea da seama de ce gen (ca să «cităm» din conținutul viitoarelor cărți de identitate) este subprefectul Victor Stănculescu?

Ne întrebăm cum era dacă, în decembrie 2016, Victor Stănculescu reușea să devină deputat de Vâlcea, oare tot așa îi apărea CV-ul și pe site-ul Camerei Deputaților (cel puțin după anul 2017, când a apărut «nebunia GDPR»)?!

Precizări importante

Acest text nu este scris pentru a-l ataca sau promova în vreun fel pe subprefectul Victor Stănculescu. Noi vrem să subliniem (și am mai făcut-o în alte rânduri în paginile cotidianului nostru) situațiile ridicole la care se poate ajunge prin protecția excesivă a unora dintre datele personale. În speță, putea fi vorba despre altă persoană publică.

În cazul de față, în acel CV de pe site-ul Prefecturii Vâlcea, înțelegem ca adresa subprefectului, spre exemplu, să îi fie protejată. Însă date precum sexul sau naționalitatea să apară blurate!? Chiar e ridicol!

P.S.:

Dacă vreți să vă convingeți de cele scrise mai sus, vă lăsăm adresa web care vă duce direct la locul cu pricina de pe site-ul Prefecturii: https://vl.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/CV-Stanculescu-Victor.pdf .