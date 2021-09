Vești bune și nu prea pentru părinți: CÂT COSTĂ ECHIPAREA UNUI ELEV pentru noul an școlar?

Anul școlar debutează cu bucurie și zâmbete pentru elevi, care sunt bucuroși că își vor reîntâlni colegii (și cadrele didactice, credem noi), dar cu multe griji pentru mai mult de jumătate dintre părinții lor. Asta pentru că, în publicațiile naționale, ca la fiecare început de an școlar, au apărut informații despre cât ar costa echiparea unui elev pentru activitățile școlare. Astfel, în funcție de vârsta elevului, de preferințele lui și ale părinților, dar și de mediul în care locuiește (rural sau urban) se pare că o echipare obișnuită pentru anul școlar ar fi cuprinsă undeva între 1.000 de lei (în cazul elevilor de vârstă mai mică din mediul rural) și 2.000 de lei (în cazul elevilor de vârstă mai mare, de liceu, din mediul urban mare).

În aceste sume sunt cuprinși atât banii necesari pentru rechizite, manuale, ghiozdan, diverse auxiliare etc., cât și cei necesari pentru achiziționarea articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte. La partea de îmbrăcăminte, sumele de bani amintite ar permite achiziționarea a două seturi complete de îmbrăcăminte școlară obișnuită, dar și a unui set pentru activitățile sportive. La partea de încălțăminte, au fost luate în calcul două perechi de încălțăminte obișnuită și una de sport.

Cam greu de crezut că 1.000 de lei sunt suficienți pentru achiziționarea tuturor celor amintite mai sus, chiar dacă am vorbi, de exemplu, despre un elev de clasa a II-a din mediul rural! Tocmai de aceea și grijile și bătaia de cap pentru părinți! Probabil că prețurile reale pentru echiparea completă a unui școlar ajung la 2.000 de lei pentru copiii (și părinții) puțin pretențioși și chiar la 3.000 de lei atunci când vorbim despre un elev de liceu mai pretențios! Părerea noastră!