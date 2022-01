VEȘTI ALARMANTE din îndepărtata Țară a Frunzei de Arțar

Pe 28 ianuarie 2022, am primit mesajul de mai jos de la poetul Adrian Munteanu a cărui fiică se află în Canada. Cu acordul expeditorului, îl trimit mai departe. (MMS)

Bună să vă fie ziua,

Am primit un mesaj de la fiica mea Medeea, din Montreal. Inclusiv imagini. Este ceva ce ar trebui să știe toată lumea, dar la noi, de frica protestelor, nu se suflă o vorbă. Se vorbește doar despre trupele masate de Rusia la granița cu Ucraina și despre criza prețurilor. Dar lumea întreagă fierbe. M-am gândit să trimit mesajul:

PROTESTE DE AMPLOARE ÎN CANADA

„La noi se întâmplă o treabă fără precedent in istorie, o mișcare de protest incredibilă, nici nu mi-am putut imagina așa ceva. Atâta solidaritate și verticalitate în masă, și hotărâre, n-am văzut de când sunt. Pe canadieni e foarte greu să-i superi, să îi frustrezi într-un asemenea hal încât să se revolte într-un așa mod, dar acum o fac și se alătură extrem de mulți oameni care îi susțin de-a lungul drumului. E vorba de truckeri, camionagii. Canada e o țară a comerțului si fără ei nu ar funcționa nimic. E o meserie foarte grea, sunt plecați mult timp de acasă, mereu pe drumuri, când li se strică mașinile stau în friguri inimaginabile etc. Sunt oameni simpli, dar cu coloană vertebrală și mult bun simț. De când a început pandemia, primul ministru Trudeau îi tot laudă (politicienii în general), că fără ei nu am fi avut de nici unele. Și că lucrează ca și înainte, când restul oamenilor stau izolați. Și se expun. Acum, picătura care a umplut paharul e că li s-a impus să se vaccineze ca să lucreze. Ei, care stau câte unul în camion, mare pericol public, de unde îi ridicau în slăvi pe perioada întregii pandemii! Și din cauza asta au început să-și piardă locurile de muncă. Am văzut mărturii cutremurătoare, oameni care munceau pe drumuri forestiere, încărcau – descărcau și mergeau prin pustietăți cu zilele, la minus 40 de grade, câteodată fiind nevoiți să înnopteze înconjurați de lupi, când aveau defecțiuni, la mile depărtare de orice așezare omenească. Și oamenii ăștia și-au pierdut joburile. Mulți sunt vaccinați, ca și noi, nu au suportat constrângerile, le-a fost teamă că nu vor putea să își susțină familiile. Protestează toți, absolut toți, nu împotriva vaccinării, ci împotriva măsurilor abuzive și a încălcărilor repetate ale drepturilor. Se strâng într-un convoi gigantic (pe sute de kilometri) din toată țara, li s-au alăturat și din Statele Unite ale Americii zeci de mii de camionagii (vaccinați, pentru că altfel nu puteau veni) și se îndreaptă din toate colțurile țării spre Ottawa, de unde au spus că nu pleacă până când nu se renunță la restricții și constrângeri sau până când demisionează Trudeau (care se dovedește pe zi ce trece un pui de dictator, care face exces de zel în încălcarea a tot mai multor drepturi).

Toată lumea s-a mobilizat, și deși e foarte frig la noi în perioada asta (sub minus 20 grade peste tot), localnicii au ieșit pe drum să îi încurajeze, să fluture steaguri și sloganuri, să le ofere mâncare și cazare la ei în case. Extrem de mulți oameni, foarte mulți dintre ei vaccinați, nu mai e vorba despre asta, ci de a nu-ți fi încălcate drepturile în halul ăsta. E plin internetul de filme făcute de oameni în diverse puncte de întâlnire unde se atașează convoiului alte și alte camioane, pe drum. Stau pe poduri, pe marginea autostrăzilor, e incredibil ce se întâmplă. Sunt extrem de bine organizați, lasă mereu benzi libere pentru vehiculele de urgență, sunt foarte civilizați, respectă toate regulile de circulație, plâng de impresionați ce sunt văzând câtă lume li se alătură și îi susține și îi ajută. În doar câteva zile, din donațiile oamenilor s-au strâns 6 milioane de dolari pentru a le acoperi cheltuielile (multă benzină, sunt distanțe fantastic de mari pe care se deplasează, au nevoie să mănânce și să doarmă pe unde se poate).

Au început să plece din diverse locuri acum câteva zile, iar în momentul acesta sunt peste 100.000 de camioane în convoaie și numărul lor crește. Se întâlnesc la Ottawa, sâmbătă la prânz (29 ianuarie 2022). E cea mai mare mișcare de genul ăsta din istorie. Deși numărul de îmbolnăviri scade, iar Canada are un procent foarte mare de vaccinare, restricțiile se înmulțesc și sunt tot mai lipsite de logică, de coerență, de bun simț. În prezent, la noi sunt închise restaurante, baruri, săli de sport, cinematografe, totul e închis. Nu mai e voie la Costco, la Walmart, la magazinele mari gen articole de construcții, pentru casă, Ikea, toate de genul asta, fără vaccin. Copiii poartă mască non stop, vaccinați sau nevaccinați, nu contează. Peste tot mască, cu sau fără vaccin. Îl înscrisesem în sfârșit pe fiul meu, Robert, la basket și l-am retras, fiindcă au zis că nici sporturi nu mai pot face copiii fără mască în permanență. Adică să alerge și să bată mingea cu masca pe față, după ce au stat alte opt ore la școală cu masca pe față. Nu se mai poate așa și nimic nu justifică astfel de măsuri acum, aici.

Ultima mizerie e că au condiționat orice zbor în funcție de vaccin, inclusiv la copiii de la 12 ani în sus (deocamdată). Deci, ca să meargă în Romania sau la Seattle, Robert va trebui să se vaccineze. Culmea e că nu România și nici Statele Unite nu cer vaccinul la intrarea în țară, ci Canada, la ieșire și la intrare. E absolut aberant!

Abia aștept să ajungă la Ottawa, nici nu vor avea loc în oraș. Trudeau a anunțat azi că e în izolare din motive de COVID-19, știind câți vin încolonați și cum treaba ia amploare. E penibil!

Așteptăm să vedem ce se întâmplă si sperăm să se schimbe ceva în bine”.