Veste mare pentru sportul vâlcean: palmaresul Oltchimului ar putea ajunge la SCM Râmnicu Vâlcea

După aproape cinci ani de incertitudini în ceea ce privește palmaresul fabulos al clubului de handbal Oltchim Râmnicu Vâlcea, se pare că vom asista la un deznodământ pe placul iubitorilor sportului din județul nostru. Actuala echipă de handbal, înființată în vara anului 2015 și sprijinită financiar de Primăria Râmnicului și Consiliul Județean Vâlcea, ar putea prelua palmaresul Oltchimului. Asta pentru că Gabi Băjan, prin intermediul lanțului de farmacii pe care familia sa îl deține (această firmă fiind, de asemenea, unul dintre sponsorii echipei), a cumpărat palmaresul Oltchimului, pe care urmează să îl doneze Sport Club Municipal.

Într-o declarație oferită pentru Gazeta Sporturilor, Gabi Băjan a precizat: „Primul meu gând a fost să construim din nou o echipă puternică. Am crescut la Vâlcea cu marea echipă Chimistul şi, mai apoi, cu Oltchim. Mi-am dorit să recuperăm palmaresul Oltchimului și să continuăm tradiţia unei formaţii de legendă. Nu contează cât am plătit! Important e că am reuşit. Firma familiei mele deţine acum palmaresul. În câteva zile îl vom dona Primăriei Râmnicu Vâlcea. Într-o şedinţă de Consiliu Local urmează să se aprobe acest lucru”.