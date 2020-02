Vântul din ultimele zile a făcut prăpăd în Oltenia

Mai multe localități din nordul și centrul județului Vâlcea au fost printre cele mai afectate

Începând cu data de 23 februarie, ora 18.00, județele din aria operațională Distribuție Oltenia au intrat sub incidența codului galben de intensificări ale vântului. Totodată, începând cu această oră, zonele montare ale județelor Argeș, Gorj, Mehedinți și Vâlcea s-au aflat sub incidența unui cod roșu de condiții meteo nefavorabile.

Încă de la începutul atenționării meteo, operatorul de distribuție a monitorizat starea rețelelor electrice afectate direct de evoluția nefavorabilă a vremii și a intervenit prompt în teren. Pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, luni, 24 februarie, la ora 08.00, la nivelul județelor Dolj, Gorj, Olt, Teleorman și Vâlcea, erau înregistrate 21 de deranjamente individuale, dar și următoarele deficiențe în alimentarea cu energie electrică, acestea afectând parțial localitățile menționate mai jos:

• județul Argeș – localitățile Godeni, Schitu Golești și Dambovicioara;

• județul Mehedinți – satul Jidostița.

Intensificarea condițiilor meteo nefavorabile, sub forma codului roșu de viscol puternic și rafale de vânt de peste 140–180 km/h în zona montană a județelor Argeș, Gorj, Mehedinți și Vâlcea a cauzat noi deficiențe în alimentarea cu energie electrică, astfel că, tot luni, la ora 10.00, erau afectate parțial următoarele localități:

• județul Argeș – localitățile Godeni, Schitu Golești, Dambovicioara, Cicănești, Curtea de Argeș, Cosești, Pietroșani, Dobrești și Bogați;

• județul Gorj – localitățile Lăzărești și Novaci;

• județul Mehedinți – localitățile Schitu de Sus, Cireșu, Jupânești, Eselnița, Dubova și Ogradena;

• județul Vâlcea – localitățile Titești, Perișani, Brezoi, Prundeni-Călina, Măldărești, Cernișoara, Slătioara și Horezu.

În restul județelor aflate sub incidența condițiilor meteo nefavorabile, la ora 10.00, erau înregistrate doar deranjamente individuale.

La nivelul celor șapte județe din aria operațională Distribuție Oltenia, 54 de echipe ale operatorului de distributie și ale prestatorilor externi se aflau în teren în vederea remedierii tuturor deficiențelor în alimentarea cu energie electrică. Echipele aveau o misiune extrem de dificilă întrucat intensitatea vântului și terenul accidentat făceau ca accesul acestora în zonele în care se înregistrau deficiențele să fie îngreunat și, pe anumite porțiuni, limitat.

Numerele de telefon la care puteți semnala deranjamente

Operatorul Distributțe Oltenia monitorizează continuu situația rețelelor electrice din aria sa operațională, astfel încât disconfortul creat de evoluția nefavorabilă a condițiilor meteo să fie diminuat. Reamintim faptul că semnalarea tuturor defecțiunilor în rețeaua de distribuție a energiei electrice din aria de operativitate Distribuție Oltenia se poate face apelând numerele de telefon disponibile NON STOP pentru preluarea acestora:

• 0800.500.000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;

• 0251.408.006, 0251.408.007, 0251.408.008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

• Biroul de Presă al Distribuție Oltenia