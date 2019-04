Vâlcenii sunt invitați la Conferință duhovnicească cu un monah din Muntele Athos

În Postul Mare, Arhiepiscopia Râmnicului organizează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, o conferință duhovnicească ce va fi susținută de către Preacuviosul schimonah Damaschin, de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos. Întâlnirea se va desfășura vineri, 5 aprilie 2019, în Sala Consiliului Județean Vâlcea, începând cu ora 18.00, tema acesteia intitulându-se „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos astăzi”.

În context, este de amintit faptul că Arhiepiscopia Râmnicului organizează pe tot parcursul Postului Mare o serie de întâlniri ziditoare de suflet cu diferite personalități ale vieții duhovnicești.

Credincioșii, așteptați în număr cât mai mare să îl cunoască pe schimonahul Damaschin Grigoriatul

„Prima conferință duhovnicească din postul acesta îl are ca invitat pe Preacuviosul schimonah Damaschin, de la Mănăstirea Grigoriu din Sfântul Munte Athos, intrarea fiind liberă. Schimonahul Damaschin Grigoriatul este un părinte grec care i-a întâlnit pe Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Paisie Olaru, Părintele Cleopa Ilie, Părintele Dionisie Ignat, Părintele Petroniu Tănase ș.a. A învățat singur limba română și a tălmăcit în limba greacă scrieri ale Sfântului Ioan Iacob Hozevitul și alte zeci de volume din spiritualitatea românească. De mai bine de douăzeci de ani, merge câteva luni pe an în Africa unde îl mărturisește pe Hristos în Congo, Burundi, Rwanda, Zair etc. A tradus foarte multe scrieri duhovnicești și cărți de cult

în swahili, a sprijinit zidirea de biserici, construirea de spitale, școli, orfelinate etc.”, au transmis reprezentanții Arhiepiscopiei Râmnicului prin intermediul unui comunicat de presă.

Din învățăturile schimonahului Damaschin Grigoriatul

„Omul să aibă frică de Dumnezeu. Că nu ştim: trăim sau murim. Sfinţii Părinţi spun aşa: «Dumnezeu nu vrea să ne judece pentru păcatele noastre – pentru că toţi suntem păcătoşi şi El pentru noi, cei păcătoşi, a venit în lume, nu pentru cei drepţi». Nimeni nu este fără de păcat. Şi El ştie asta. Dar Dumnezeu ne va judeca pentru nepocăinţa noastră şi nu pentru păcate. Pentru că nu vrem să ne pocăim, pentru aceasta vom fi judecaţi” – Damaschin Grigoriatul.