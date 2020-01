Vâlceanul Rareș Toader, la 50 cm de baremul pentru Tokio

A fost portar de fotbal în copilărie, dar s-a reorientat către atletism, iar acum e aproape de îndeplinirea baremului pentru Tokio în proba de aruncarea greutății. Legitimat la CSM Ploiești și aflat în primul an de seniorat, vâlceanul Rareș Toader (22 de ani) a aruncat 20,60 m la chiar prima etapă a campionatului național și și-a egalat astfel cea mai bună performanță. Vicecampion olimpic de tineret în 2014, la Nanjing (China), atletul mai are nevoie de 50 cm pentru a se califica la Jocurile Olimpice.

„M-am simțit într-o formă sportivă extraordinară, sunt fericit pentru acest rezultat, este doar a doua competiție din sezon. Simt că o să vină un rezultat foarte mare, trebuie să concurez și să prind vârful de formă acolo unde trebuie. În antrenament am reușit să îmi fac baremul pentru Olimpiadă, este doar o chestiune de timp ca să demonstrez și în concurs. Primele obiective sunt Campionatele Mondiale de sală, din martie, Jocurile Olimpice și Campionatele Europene în aer liber. Sper ca anul acesta să vină și medalia, măcar la una dintre cele trei competiții”, a declarat Rareș Toader, campion național de tineret la aruncarea greutății.

Cinci atleți români sunt calificați în acest moment la Jocurile Olimpice de la Tokio. Este vorba despre Florentina Iușco (săritura în lungime), Alina Rotaru (săritura în lungime), Claudia Bobocea (1.500m), Daniela Stanciu (săritura în înălțime) și un alt vâlcean, Alin Firfirică (aruncarea discului).

Sursă foto și text: SPORTSNET GROUP