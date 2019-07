Vâlceanca Ana-Maria Bugiu va juca în noul serial Vlad

Advertisements

Ana-Maria Bugiu din Păușești Otăsău, județul Vâlcea, a câștigat un rol special în noul serial Vlad, care va fi difuzat pe Pro TV. A câștigat cu 2.712 voturi, fiind votată de foarte mulți consăteni, susținută de cadrele didactice și cei ce o cunosc din Păușești-Otăsău, inclusiv de către primarul Cătălin Avan, cel care s-a implicat și a solicitat pe o rețea de socializate acordarea voturilor acestei fete. Și iată și mesajul fetei, după aflarea frumoasei vești:

„Probabil nu ați știut cu toții încă de la început, dar îmi doresc de cel puțin 10 ani să exist în sfera teatrului și a filmului. Este un început extraordinar, care mi-a insuflat o încredere totală în forțele proprii. Momentan nu înțelegeți în profunzime ce amprentă ați lăsat în inima mea, probabil nici eu nu înțeleg pe deplin. Dar știu că vă iubesc. Și cât de mult! Atât de mult! Pe fiecare în parte!

Înainte de acest final, am spus că, indiferent de rezultat, am demonstrat împreună putere și AMBiție! Este incredibil în ce mod frumos am putut consolida o echipă! Această postare este pentru voi toți, toți care m-ați susținuți și continuați: familia mea (TOATĂ FAMILIA), consătenii mei iubiți din Păușești-Otăsău, domnul primar Cătălin Avan, domnul director Cristian Nicolae Fota, doamna secretară Elena Adriana Preda Matei, doamna director Alina Vețeleanu, doamna diriginte Monica Popa, doamna Inspector Școlar General Andra Bica, doamna inspector de educație permanentă Trăistaru Gabriela, locuitorii județului Vâlcea, toți cei care m-au votat din celelalte județe (municipiul București, Cluj, Sibiu, Iași, Brașov, Timișoara, Ilfov, Maramureș, Mureș, Bihor, Constanța, Tulcea, Olt și o mulțime!), toți cei care m-au votat din Diaspora (Danemarca, America, Anglia, Serbia, Olanda, etcetera!!). Simt că nu v-am mulțumit îndeajuns, dar nu am terminat oricum! Sunteți minunați! Cu toată dragoste”, Ana-Maria, un om.

Baftă și succes pe mai departe!