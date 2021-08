VÂLCEA ARE POSIBILITATEA de a pătrunde încă o dată pe lista UNESCO

În luna iulie, specialiștii UNESCO au stabilit că Roșia Montană este cel mai mare și cel mai divers complex minier subteran de aur, existent de pe vremea dacilor și romanilor, cunoscut în prezent în lume și că merită inclus pe lista specială pentru ocrotirea unor astfel de locuri. În acest sens, este cunoscut faptul că, în urmă cu mai bine de un mileniu și jumătate, cea mai importantă civilizație din lume de la acel moment (Imperiul Roman) și-a lăsat amprenta asupra meleagurilor de la Roșia Montantă. Importanța Roșiei Montane se remarcă prin zonele rezidențiale, tăblițele de scriere specifice romanilor, din lemn ceruit și zonele de prelucrare a minereului pe care romanii le-au lăsat în urma lor.

Și județul Vâlcea are posibilitatea de a mai adăuga o titulatură UNESCO pe suprafața teritoriului său (după Mănăstirea Horezu), iar deputatul de Vâlcea Laurențiu Cazan a declarat că va continua demersurile în acest sens.

„Sunt permanent preocupat și de situația Geoparcului aspirant UNESCO – «Oltenia de sub Munte». Acesta va însemna o șansă enormă pe care județul nostru o are de a se dezvolta din punct de vedere financiar și al popularității. Îi asigur pe vâlceni că voi depune toate eforturile necesare îndeplinirii acestui obiectiv atât de important”, a mărturisit liberalul vâlcean.