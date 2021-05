Unde ai servicii complete de vanzari, service si piese pentru camioane Mercedes-Benz?

Atunci cand vine vorba despre flota de camioane, orice antreprenor stie ca are nevoie de un partener de incredere, care ii poate livra rapid toate produsele si serviciile de care are nevoie, la un nivel de calitate cat mai ridicat.

De aceea, Auto Schunn Romania vine in intampinarea afacerilor care isi bazeaza activitatea pe solutii de mobilitate de tonaj greu cu o oferta completa de vanzari camioane Mercedes-Benz rulate de cea mai buna calitate.

De asemenea, Auto Schunn Romania ofera servicii complete de service si intretinere cu specialisti certificati Mercedes-Benz, in centrele din Arad, Deva si Sibiu, dar si un stoc complet de piese de schimb noi si remanufacturate de origine, cu garantia Mercedes-Benz.

Mai mult, pentru a completa portofoliul de oferte pe segmentul de camioane, Auto Schunn Romania ofera antreprenorilor posibilitatea de a achizitiona vehicule de tonaj greu Mercedes-Benz accesand programele de finantare prin leasing financiar, leasing operational si creditare auto.

Compania Auto Schunn Romania este unul dintre cei mai de succes parteneri autorizati Mercedes-Benz din Romania, cu o istorie de 28 de ani la cel mai inalt nivel de performanta pe piata de profil.

In prezent, compania Auto Schunn Romania este prezenta in vestul si nord-vestul Romaniei, cu cate un showroom Mercedes in orasele in Arad, Timisoara, Deva, Sibiu si Suceava.

Fondata in anul 1993 de catre antreprenorul Jurgen Schunn, compania si-a asumat inca de la inceput pe deplin misiunea de a raspunde pozitiv la standardele profesionale cele mai inalte, standarde rezumate atat de cuprinzator in deviza lui Gotlieb Daimler: ‚The Best or Nothing’, urmand cu rigoare un set solid de valori bazate pe Calitate, Traditie, Incredere, Familie, Vointa si Seriozitate.

Juergen Schunn, fondator Auto Schunn:

„In anul 1993, am plecat la drum cu un vis si o directie concreta de fructificare a acestui vis. Am planificat atenti fiecare pas pe care l-am facut. In tot acest timp a trebuit sa tinem pasul cu ritmul evolutiv al economiei romanesti, care a progresat enorm din 1993 incoace. Toate acestea ne-au dus catre directia intai visata si apoi planificata, pentru ca, in final, sa ne atingem obiectivele vizate.”

Elena Kovacs, Manager General Auto Schunn:

„In 1993, stiam incotro dorim sa mergem si ne-am pastrat calea. Acum dinamica este alta, formulele sunt adaptate noilor realitati dar directia a ramas aceeasi ca la inceput.

Daca ar fi sa o iau de la capat as alege acelasi drum profesional, pentru ca un manager de profesie economist ca mine a avut si are sansa excelenta de a intelege procesele complexe ale unei afaceri precum este Auto Schunn.”