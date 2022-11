UN VÂLCEAN, PE CEA MAI NOUĂ MONEDĂ emisă de BNR!

Email the Author

Chiar dacă are putere de circulație pe teritoriul României și valoarea de 10 lei, vâlcenii nu trebuie să se sperie că ar putea-o primi rest pe la vreun supermarket sau la chioșcul de unde își cumpără bere și țigări la bucată. Moneda este din argint, are greutatea de 31 de grame, diametrul de 3,7 cm și a fost deja țintită de către colecționari, mai ales că a fost «bătută» într-un tiraj destul de restrâns, de numai 5.000 de piese. Moneda poate fi achiziționată din sucursalele regionale ale BNR, la prețul de 480 de lei (fără TVA). „Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de prezentare, precum și de certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de 480,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate. Monedele din argint cu tema «100 de ani de la nașterea lui Constantin Ionete» au putere circulatorie pe teritoriul României. Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României. Informații cu privire la achiziția monedelor se regăsesc pe site-ul Băncii Naționale a României” , își laudă reprezentanții BNR noua monedă.

Cea mai nouă monedă are valoarea de 10 lei și este din argint

