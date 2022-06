„UN DECENIU DIGITAL pentru copii și tineri”, pe ordinea de zi a Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Parlamentul României

Email the Author

Miercuri, pe 15 iunie 2022, pe ordinea de zi a ședinței de lucru a Comisiei pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Parlamentul României s-au aflat cinci inițiative parlamentare. Acestea ne-au fost prezentate de către Laurențiu Cazan, deputat liberal de Vâlcea, care a subliniat faptul că prima inițiativă, care reprezintă Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor (cu numărul COM (212) din 2022), este cea mai importantă. Aceasta a fost intitulată „Un deceniu digital pentru copii şi tineri: noua strategie europeană «Un internet mai bun pentru copii»” și a vizat, cum îi spune și numele, adoptarea unor măsuri pentru ca tinerii și copiii din țara noastră să beneficieze de măsuri sporite de siguranță atunci când utilizează internetul. „Următoarele patru puncte de pe ordinea de zi au vizat: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor; Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”, a explicat deputatul liberal Laurențiu Cazan cu privire la ședința care s-a desfășurat miercuri în Comisia pentru tehnologia informațiilor și comunicațiilor din Parlamentul României. În numere viitoare ale ziarului nostru vom reveni cu informații privitoare la votul pe care parlamentarii l-au exprimat în cadrul ședinței din această comisie de lucru.

