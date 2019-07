Tricolorele Under 17 au început în forță Olimpiada de la Baku

Până pe 27 iulie, capitala Azerbaidjanului, Baku, va fi gazda Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE). România are o delegație compusă din 103 sportivi, la diferite ramuri sportive, ambițiile Comitetului Olimpic și Sportiv Român vizând cucerirea a opt-zece medalii. O astfel de medalie ar putea fi adusă de către reprezentativa de handbal feminin Under 17, care are în componență multe jucătoare foarte tinere, dar de mare perspectivă. Tricolorele au mers în Azerbaidjan din postura de vicecampioane en-titre. Elevele antrenoarei Mia Rădoi au început destul de bine faza grupelor din cadrul turneului. Tricolorele au remizat contra Spaniei (scor 26-26) și s-au impus în fața Olandei (scor 32-25). În funcție de rezultatul ultimului joc pe care România îl va disputa în faza grupelor, cel contra Franței, româncele vor afla numele posibilei adversare din faza semifinalelor.