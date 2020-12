TRICOLORELE au închis gura haterilor!

Dacă după meciul cu Germania, dar și în timpul primei reprize a meciului cu Polonia, «postacii de serviciu» au umplut forumurile site-urilor de specialitate cu tot felul de mesaje negative la adresa echipei naționale de handbal feminin (unele de-a dreptul denigratoare; ne întrebăm cum de au fost permise pe acele formuri!?), haterii au trebuit să își «înghită» cuvintele după repriza excelentă pe care Cristina Neagu & Co. au reușit-o în fața Poloniei. Deși au fost conduse la patru goluri la pauza meciului contând pentru etapa a doua din Grupa D a Campionatului European de handbal feminin din Danemarca, tricolorele au revenit extraordinar în actul secund și au reușit să se impună la o diferență de patru goluri. Cu Laslo, Neagu și Ostase magistrale în cele 30 de minute ale reprizei secunde, România a întors scorul de la 11-15, reușind să marcheze de nu mai puțin de 17 ori în partea a doua (și să primească doar nouă goluri), pentru o victorie finală și meritată în fața Poloniei, scor 28-24.

În urma acestui succes, România și-a asigurat calificarea în faza grupelor principale ale CE indiferent de rezultatul partidei pe care fetele noastre o vor disputa în ultima etapă a Grupei D, contra Norvegiei. Acest ultim joc din prima fază a grupelor este programat a se disputa tot la Kolding (Danemarca), luni, 7 decembrie, cu începere de la ora 21.30. Tot luni, dar cu începere de la ora 19.15, în Grupa D se va disputa celălalt meci din ultima etapă, Germania – Polonia.

Partida de luni contra Norvegiei se anunță foarte dificilă pentru echipa tricoloră. Advarsara din nordul Europei este favorita specialiștilor și a caselor de pariuri pentru câștigarea titlului de cammpioană europeană la ediția din acest an. Norvegia are mare tradiție în acest sport (și cel mai bogat palmares de pe tot mapamondul), iar orice națională care întâlnește această formație pornește, într-un fel sau altul, cu șansa a doua. Din păcate însă, cel mai probabil, orice rezultat în afară de o victorie a fetelor noastre va pune iar «explozibil» în tastaturile postacilor de serviciu și riscăm să asistăm (cum s-a întâmplat după partida cu Germania) la un atac concertat împotriva naționalei.

Să sperăm că elevele antrenorului Bogdan Burcea vor știi cum să gestioneze aceste momente mai dificile și vor reuși să obțină, în faza grupelor principale, rezultatele mult-dorite de fanii adevărați (și mai puțin de către hateri!).